बॉलीवुड डेस्क. कंगना रनोट की फिल्म मणिकर्णिका के प्रोड्यूसर कमल जैन इस समय हॉस्पिटल में हैं। दरअसल उन्हें लंग्स में इन्फेक्शन हुआ है। इसलिए वे मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इस बात की जानकारी कमल ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की।

Dear friends, this certainly is not the best time to be in hospital. Hope to get well soon and enjoy the success of our collective dream & hardwork. My best wishes to all pic.twitter.com/VnYLYxXlJc