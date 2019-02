पुलवामा में जवानों की शहादत के 22 घंटे बाद भी कुछ नहीं बोले अमिताभ तो भड़के सोशल मीडिया यूजर्स, एक ने लिखा- कभी पैसे कमाने से बाहर आ जाया करिए

. जम्मू-कश्मीर पुलवामा अटैक पर कुछ न बोलने को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स सुपरस्टार पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। दरअसल, अमिताभ ने गुरुवार को फिल्म इंडस्ट्री में अपने 50 साल पूरे किए हैं। इसे लेकर जब उनकी बेटी श्वेता ने उन्हें एक वीडियो के साथ विश किया तो बिग बी ने रिप्लाई करते हुए लिखा, "थैंक यू श्वेता।" इस ट्वीट को 20 घंटे का समय हुआ है। पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले में 40 जवानों की शहादत को करीब 22 घंटे बीत चुके हैं। लेकिन बिग बी ने कोई रिएक्शन अब तक नहीं दिया। इस वजह से सोशल मीडिया यूजर्स उनपर जमकर निशाना साध रहे हैं। ऐसे निकाल रहे ट्विटर यूजर्स भड़ास...

- एक यूजर ने बिग बी पर निशाना साधते हुए लिखा है, "कभी देश की सेना को भी याद कर लिया करो बच्चन जी।" एक अन्य यूजर का कमेंट है, "सर कभी पैसे कमाने से बाहर आ जाया करिए...आज जवानों का दुख भी लिख देते...आपको फॉलो न करने का मन कर रहा है अब।" एक यूजर ने बच्चन साहब को न्यूज देखने की सलाह दी है। तो एक यूजर ने तो उन्हें नकली तक बता दिया है। लिखा है, "मुझे समझ नहीं आता कि मीडिया हमेशा इन जैसे नकली लोगों को फोकस और सम्मान क्यों देती है। सिर्फ इसलिए कि वे एक एक्टर हैं और उनके पास बहुत सारा पैसा और हाई प्रोफाइल कॉन्टैक्ट हैं। आज पूरा देश महान सैनिकों की शहादत पर रो रहा और यह आदमी खुद में ही खोया हुआ है। शर्म करो।" सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन आप नीचे देख सकते हैं...

I don't know why this Media always focuses & Respects FAKE People like this One !

Just bcz he is an actor & has a lot of damn money and high profile contacts !!