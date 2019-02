शहीदों के सम्मान में घंटों बंद रही मुंबई फिल्मसिटी, आतंकी हमले के विरोध में रहा ब्लैक डे, सहवाग-हरभजन से लेकर दूसरे क्रिकेटर्स ने भी शूटिंग रोक किया विरोध

। पुलवामा आतंकी हमले के 40 शहीदों को मुंबई की फिल्म सिटी में श्रद्धांजलि दी गई। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न सिने एम्पलाई (FWICE) के 24 संगठनों ने आतंकी हमले के विरोध में ब्लैक डे का ऐलान किया। रविवार दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक फिल्म सिटी में शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन का काम नहीं हुआ। इस दौरान क्रिकेटर , वीरेंद्र सहवाग, मो. कैफ, भी मौजूद रहे। सेना से माफी मांगें सिद्धू...



फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न सिने एम्पलाइज के प्रमुख अशोक पंडित ने कहा- पाकिस्तानी कलाकारों-संगीतकारों को हिंदुस्तान में पूरी बैन करना चाहिए। भी जब तक हमारी सेना से माफी नहीं मांगेंगे, तब तक हम उन्हें शो में काम नहीं करने देंगे। फेडरेशन ने कहा, "हम नवजोत सिंह सिद्धू का बायकॉट करते हैं। फेडरेशन ने नवजोत सिंह सिद्धू को गद्दार बताते हुए कहा कि उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाह‍िए। फेडरेशन ने य‍ह भी साफ कर द‍िया कि फ‍िल्म इंडस्ट्री का कोई भी फ‍िल्ममेकर किसी भी पाक कलाकार को अपनी फिल्म में काम नही देगा। बता दें क पुलवामा हमले पर सिद्धू ने कहा था कि चंद लोगों की वजह से पूरे देश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।



सहवाग ने कहा- फौजियों के परिवारों की किसी ना किसी तरह मदद करें

वीरेंद्र सहवाग ने कहा- हमारा कोई भी काम फौजी भाइयों की ड्यूटी और उनकी शहादत के आगे कुछ भी नहीं है। हम लोग सिर्फ उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। फौजियों के परिवारों की किसी ना किसी तरह मदद करें। हरभजन ने कहा कि असली हीरो फौजी हैं। क्रिकेटर या एक्टर्स उनके सामने कुछ भी नहीं हैं।



क्रिकेटर्स ने शूटिंग रोक कर दर्ज कराया विरोध...

ब्लैक डे के दौरान फिल्म सिटी में आईपीएल के लिए शूट चल रहा था। इसमें वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण, हरभजन सिंह और सुरेश रैना भी मौजूद थे। क्रिकेटरों ने शूटिंग रोककर सिनेकर्मियों के साथ आतंकी हमले के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में शिरकत की। फिल्म ब्रह्मास्त्र का पैच वर्क भी 2 घंटे बंद रखा गया। हालांकि, कॉस्टयूम में होने की वजह से मंच पर नहीं आ सके।

#FWICE starts showing its solidarity to our #martyrs Of #PulwamaAttack. 24 crafts get together to condemn terror act of #Pakistan at Filmcity. pic.twitter.com/QOT2LLm1iK