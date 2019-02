रणवीर-आलिया की फिल्म 'गली ब्वॉय' पर पुलवामा अटैक का असर, दूसरे दिन कमाई में आई भारी गिरावट

एंटरटेनमेंट डेस्क. पुलवामा आतंकी हमले के बाद पूरा देश गमगीन है। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा दिखाई दे रहा है। हमले में 40 जवान शहीद हुए। ये हमला 14 फरवरी को हुआ था और इसी दिन और की फिल्म 'गली ब्वॉय' रिलीज हुई थी। पहले दिन तो फिल्म ने अच्छी कमाई की यानी 19.40 करोड़ रुपए कमाए। लेकिन पुलवामा अटैक के बाद फिल्म की कमाई में गिरावट आ गई है। फिल्म ने दूसरे दिन सिर्फ 13.10 करोड़ रुपए ही कमाए।

#GullyBoy dips in metros [marginal] and mass circuits/Tier-2 cities [maximum] on Day 2... Day 3 [Sat] and Day 4 [Sun] should witness substantial growth at metros [target audience]... Strong *extended* weekend on cards... Thu 19.40 cr, Fri 13.10 cr. Total: ₹ 32.50 cr. India biz.