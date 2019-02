पुलवामा में 40 जवानों की शहादत के बावजूद सिद्धू ने की पाकिस्तान की तरफदारी, भड़के लोगों ने सोशल मीडिया पर निकाला गुस्सा, 'द कपिल शर्मा शो' का कर रहे बायकॉट

मुंबई. पूर्व क्रिकेटर और पॉलिटिशियन ने गुरुवार को पुलवामा (जम्मू-कश्मीर) में आत्मघाती हमले में हुई 40 जवानों की शहादत पर रिएक्शन दिया। हमले में के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हाथ है। लेकिन सिद्धू ने जो स्टेटमेंट दिया, सुनने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स गुस्से से भर गए हैं। वे सिद्धू के इस बयान के चलते 'द कपिल शर्मा शो' का बायकॉट कर रहे हैं। सिद्धू को पाकिस्तान की तरफदारी करना पड़ा भारी...

- दरअसल, सिद्धू ने शुक्रवार सुबह पाकिस्तान की तरफदारी करते हुए कहा, "मुट्ठीभर लोगों के लिए पूरे देश को जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है।" उन्होंने आगे कहा, "यह हमला कायरतापूर्ण है और मैं इसकी दृढ़ता से निंदा करता हूं। कोई भी हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती, जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए।" हालांकि, पकिस्तान की तरफदारी वाले बयान ने पहले से ही गुस्से में लाल जनता के लिए आग में घी डालने का काम किया है। लोग सोशल मीडिया पर सिद्धू का विरोध कर रहे हैं। साथी ही कपिल शर्मा को खुली चेतावनी दे रहे हैं।

कपिल को दी जा रही यह धमकी

- सोशल मीडिया यूजर्स कपिल को धमका रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, "कपिल शर्मा...सभी भारतीय आपसे निवेदन करते हैं कि सिद्धू को अपने शो से निकालो, नहीं तो हम अपनी चैनल लिस्ट से सोनी टीवी को हटा देंगे।" एक अन्य यूजर का कमेंट है, "अगर आप भारतीय हैं तो सिद्धू की वजह से 'द कपिल शर्मा शो' का बायकॉट करें।" एक यूजर ने लिखा है, "सोनी टीवी...अगर आप नवजोत सिंह सिद्धू के साथ आगे बढ़ते हैं तो मैं 'द कपिल शर्मा शो' देखना बंद कर दूंगा। मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं देख सकता जो CRPF जवानों पर आतंकी हमले के बाद भी पाकिस्तान की तरफदारी करे। उम्मीद है कि आप देश का साथ देंगे।"



Boycott Kapil Sharma show due to Siddhu, if you r true Nationalist. — Akshay B. Shah (@ABTVShah) February 15, 2019

We all must boycott Kapil Sharma show as long as Sidhu is there. — Rajendra Saluja (@RajendraSaluja) February 15, 2019

MT.kapil SHARMA all indian requested to you drop sidhu from your show other wise we remove Sony tv from our channel list in package — Upendra (@Upendra83499686) February 15, 2019

Kickout @sherryontopp from sony tv. I urge all of you to unsubscribe @SonyTV unless navjot singh sidhu kickout from kapil sharma show. https://t.co/nz9D6wSCab — Shekhar (@Shekhar55406114) February 15, 2019

@KapilSharmaK9 Sack @sherryontopp from your show. Otherwise we will boycott #TheKapilSharmaShow It's enough. I request everyone to start campaign against Siddhu and against The Kapil Sharma Show. @SonyTV — Bon Vivant® (@TheLostMystic) February 15, 2019