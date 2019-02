पुलवामा में 40 जवानों की शहादत के बाद प्रियंका चोपड़ा ने शेयर की निक जोनस के साथ रोमांटिक फोटो, फूटा सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा

. देश जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में आत्मघाती आतंकी हमले में 40 जवानों की शहादत से गुस्से में हैं। बॉलीवुड सेलेब्स भी जाहिर कर रहे हैं। इधर हसबैंड निक जोनास के साथ में वेलेंटाइन डे मना रहीं ने भी शहादत के कुछ घंटे बाद ही एक रोमांटिक फोटो शेयर कर दी, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा। प्रियंका ने फोटो के साथ लिखा है, "आपको और आपके प्रियजन को हमेशा हैप्पी वेलेंटाइन डे।"

Happy Valentine’s Day to you and your loved ones.. always and forever

