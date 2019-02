पुलवामा हमले के बाद टी सीरिज ने पाकिस्तानी सिंगर के गाने को किया अनलिस्ट, लोग बोले- हमारे लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं

। पुलवामा में 14 फरवरी को हुए फिदायीन आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। सीआरपीएएफ के जवानों पर हुए इस आतंकी हमले के बाद देश के लोगों में काफी गुस्सा है। इसी सिलसिले में टी-सीरीज कंपनी के मुखिया भूषण कुमार ने पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम को लेकर एक कड़ा फैसला लिया है। भूषण कुमार की कंपनी टी-सीरिज ने आतिफ के गाने 'बारिशें' को अनलिस्टेड कर दिया है। वहीं, इस मामले में लोेगों ने रिएक्शन देते हुए कहा है कि हमारे लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं है। यूट्यूब से हटाया आतिफ असलम का गाना...

टी-सीरीज ने आतिफ असलम के गाने को यूट्यूब से हटा दिया है। हालांकि कंपनी ने अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है लेकिन अब यह गाना अनलिस्ट टैग के साथ यूट्यूब पर दिख रहा है। बता दें कि वीडियो को यूट्यूब से अनलिस्ट करने का मतलब इस गाने को अब सर्च कर के नहीं खोजा जा सकता। बल्कि अब इस गाने को देखने के लिए स्पेशल यूट्यूब चैनल पर जाकर देखना होगा या फिर यूजर के पास इसकी सीधा लिंक होना चाहिए। वेलेंटाइन डे के मौके पर रिलीज हुआ पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम के गाने 'बारिशें' में उनके साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भी रोमांटिक अंदाज में दिखी थीं।



मनसे ने भी दी बॉलीवुड को चेतावनी...

दूसरी ओर, राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने म्यूजिक कंपनियों को अल्टीमेटम देते हुए पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम नहीं करने की हिदायत दी है। मनसे ने देश की सभी म्यूजिक कंपनियो को पाकिस्तानी एक्टर्स और सिंगर के साथ फौरन काम बंद करने को कहा है। मनसे के अमेय खोपकर ने पाकिस्तानी कलाकारों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा- ''अगर कोई कंपनी पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करती है तो मनसे अपने तरीके से उस कंपनी के खिलाफ एक्शन लेगी।''

In reply to numerous questions. I'm shocked & angered by recent terror attacks & Demand justice like every Indian. Nothing is more important than National Integrity. Hence my last release #Baarishein is taken down in less than 48 hours. #StandwithForces @TSeries #JaiHind

The attack on CRPF soldiers in Kashmir is extremely disturbing to say the least. There is no glory in this. Right now one can only think of the families of the martyred and pray for those injured soldiers who are fighting for their lives.