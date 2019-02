पुलवामा अटैक पर सानिया मिर्जा के ट्वीट से सोशल मीडिया पर विवाद... सपोर्ट करने पर ये टीवी होस्ट भी जमकर हुई ट्रोल

मुंबई। पुलवामा अटैक पर सानिया मिर्जा ने ट्वीट की एक पोस्ट से वो लगातर यूजर्स के निशाने पर बनी हुई हैं। उनकी इस पोस्ट पर सोशल मीडिया पर विवाद शुरू हो गया है। उनका समर्थन करने पर टीवी होस्ट अनसूया भारद्वाज भी जमकर ट्रोल हो रही हैं। सबसे पहले तो उस पोस्ट के बारे में बताते है जो सानिया मिर्जा ने 17 फरवरी को ट्वीट की थी।

ये है सानिया की वो पोस्ट जिस पर मचा बवाल

पुलावामा अटैक पर सानिया मिर्जा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें लिखा, यह पोस्ट उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि हस्तियों को अपनी राष्ट्रभक्ति साबित करने के लिए ट्विटर और इंस्टाग्राम पर निंदा करनी चाहिए। क्यूं क्योंकि हम हस्ती हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर लोगों को निशाना बनाकर अपनी हताशा निकालते हैं और देश में नफरत फैलाते हैं। मुझे सार्वजनिक तौर पर निंदा करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर यह बताने की जरुरत है कि हम आतंकवाद के खिलाफ है। निस्संदेह हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और हम उस व्यक्ति के भी खिलाफ है जो यह काम करता है। जो सही सोच वाला व्यक्ति है वह हमेशा आतंकवाद के खिलाफ होगा और यदि कोई ऐसा नहीं करता है तब यह एक समस्या है। मैं मानती हूं कि यह दिन भूला नहीं जा सकता और ना ही हमें भूलना चाहिए। लेकिन मैं प्रार्थना करती हूं कि शांति बनी रहे और आपको भी नफरत फैलाने के बजाए शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। गुस्सा जाहिर करना अच्छी बात है लेकिन उससे कुछ सकारात्मक हो तब आप गुस्सा जाहिर करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आप लोगों को ट्रोल करके कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। इस दुनिया में कहीं भी आतंकवाद के लिए कोई स्थान नहीं है और ना ही होगा। अपने देश के लिए कुछ करिए ना कि सोशल मीडिया के पोस्ट पढ़कर लोगों को आंकने का काम करें। आप अपना कर्तव्य करो हमें सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करके भी अपना काम कर सकते हैं। प्रार्थना और शांति।



We stand united 🕯 #PulwamaAttack

सोपर्ट करने पर ट्रोलर्स के निशाने पर ऐसे आईं टीवी होस्ट अनसूया

अनसूया ने कुछ समय पहले सानिया मिर्जा की पोस्ट को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इंस्टाग्राम साझा किया था। अनसूया की पोस्ट पर यूजर्स ने लिखा, क्या आपको लगता है कि आतंकवादी हमारे साथ शांति बनाने जा रहे हैं.. वे हमें खत्म करने के लिए हैं.. फिर हमें उनके साथ और देश को शांति प्रदान करनी चाहिए जो उन्हें सुविधाएं दे रहे हैं?? मुझे जवाब!!

- एक अन्य यूजर ने लिखा, अनसूया कृपया किसी के पैराडायड पैराचियोल स्टेटमेंट पोस्ट करके अपमानित न करें। इस तरह के नाजायज़ अनैतिक विचारों की राय मत पूछिए। सेलेब्रिटी को हमारे देश में किसी और से ज्यादा लोग मानते हैं। सेलिब्रिटी की ऐसी लोकप्रियता पैसे में। क्या आप देश पर ऐसे कायरतापूर्ण हमले के लिए श्रद्धांजलि नहीं दे सकते। आपकी सानिया मिर्जा ईमानदार नहीं है। इस यूजर ने सानिया के लिए लिखा था, 'आप इस समाज के कारण अच्छी लाइफ जी रही हैं। क्या आप उस दिन बकवास पोस्ट करने के बजाय समाज पर हमले की निंदा नहीं कर सकते। क्या आप अपने देश के प्रति जिम्मेदार नहीं हो सकते। ओह, आपका यह देश सही नहीं है, आपने शत्रु देश से शादी की, यह भारत के प्रति निष्ठा दिखाने की अपेक्षा करना निरर्थक है, यह विडंबना है कि कुछ भारतीय नागरिक बिना जिम्मेदारियों के अधिकार चाहते हैं'।

अनसूया ने सर्टिफेकट शेयर कर दिया ट्रोलर्स को जवाब



ट्रोलर्स को जवाब देते हुए अनसूया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने फैन पेज के साथ अपने दान का एक सर्टिफिकेट साझा करते हुए लिखा, itsme_anasuya ये प्रमाण पत्र मेरे फैनपेज द्वारा ट्विटर पर किए गए योगदान के लिए है, जो एक ही पेज नाम "अनसूया भारद्वाज" के साथ है..आप पर गर्व है !! जब भी संभव हो दान करते रहेंगे। अनसूया के मुताबिक पुलवामा आतंकी हमले की निंदा की और अपनी संवेदना व्यक्त की है। साथ उन्होंने इस घटना के चारों ओर शोर पर से भी लोगों को रूबरू कराने की कोशिश की। बता दें कि अनसूया भारद्वाज एक तेलुगू फिल्म अभिनेत्री हैं। इस समय लोकप्रिय शो जबरदस्त और रंगस्थलम को होस्ट कर रहीं हैं। हाल ही में अनसूया ओमकार गेम शो सिक्स्थ सेंस सीजन 2 में भी नजर आई हैं।

The above certificate is for the contribution my fanpage has done on twitter who is with the same page name “Anasuya Bharadwaj” .. proud of you!! The below certificate is for the contribution I gave.. will keep donating as and when possible.. please do your bit even if its a little.. On bharatkeveer.gov.in 🙏🏻

A post shared by Anasuya Bharadwaj (@itsme_anasuya) on Feb 17, 2019 at 10:31pm PST