इंडियन एयरफोर्स ने लिया पुलवामा का बदला, लोगों ने सोशल मीडिया पर आतंकी संगठन से पूछा- How's the Jaish, सोशल मीडिया पर उड़ रहा पाकिस्तान का मजाक

मुंबई। भारत ने पुलवामा में CRPF जवानों की शहादत का बदला ले लिया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक रात करीब साढ़े तीन बजे वायुसेना ने एलओसी के पास के आतंकी ठिकानों पर 1000 किलोग्राम बम बरसाए। के करीब 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने सीमा पार जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कैंपों पर हमला किया और उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया। सोशल मीडिया पर लोग अब पुलवामा में आतंकियों द्वारा किए गए कायराना हमले को अंजाम देने वाले आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से उसका हाल पूछ रहे हैं। एक शख्स ने लिखा- How's the Jaish.



सोशल मीडिया पर उड़ रहा पाकिस्तान का मजाक...

इंडियन एयरफोर्स की इस कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर #Surgicalstrike2, #howsjaish #josh, #JAISH, #IndiaStrikesBack, #Balakot हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लोग पाकिस्तान को लेकर फनी मीम्स शेयर कर रहे हैं। जैश-ए-मोहम्मद की तबाही के बाद एक शख्स ने लिखा- इंडियन आर्मी बहादुरी के साथ लड़ती है, पाकिस्तान की तरह पीठ पीछे से वार नहीं करती। वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा- #surgicalstrike2... how's the Khauff Pakistan? एक शख्स ने लिखा- पाकिस्तान ये तो केवल शुरुआत है। तुम लोग जो डिजर्व करते हो अभी तो तुम्हें वो दिया जाना है। तबाही...अब तुम्हारा जैश कैसा है पाकिस्तान।



पुलवामा के बाद मिली थी खुली छूट...

पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने अपने सुरक्षाबलों को कार्रवाई के लिए खुली छूट दे दी थी। पीएम ने कहा था कि पुलवामा आतंकी हमला के साजिशकर्ताओं को छोड़ा नहीं जाएगा और सेना अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी।

Imran khan's condition after the air strike by Indian Army on Pakistan😂 #IndianAirForce #surgicalstrike2 #Balakot pic.twitter.com/KEXR2dkzyq