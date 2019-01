Dainik Bhaskar Jan 08, 2019, 01:20 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. 64 साल के सतीश कौल की हालत बेहद खराब है। रहने काे घर नहीं है। 2015 में प्रकाश सिंह बादल ने पंजाबी यूनिवर्सिटी से 11 हजार रुपये की पेंशन शुरू करवाई थी। लेकिन अब वह भी बंद हो चुकी है। ऐसे में पंजाबी सिनेमा के अमिताभ के नाम से मशहूर रहे सतीश की हालत वर्तमान सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को पता चली तो उन्होंने मदद करने का आश्वासन दिया है।

Sorry to learn about the condition of our iconic actor Satish Kaul ji. Asking DC Ludhiana to visit him and send me a report. The State Government will surely assist him. pic.twitter.com/4To8EoUZyX