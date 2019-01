R. Madhavan Look From Rocketry: किरदार में ढलने के लिए ऐसा बदला 48 साल के एक्टर का लुक कि पहली नजर में पहचानना भी हुआ मुश्किल, खुद शेयर की PHOTOS

मुंबई. आर. माधवन (R. Madhavan) स्टारर फिल्म 'रॉकेट्री' (Rocketry) 2019 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। इस फिल्म के लिए 48 साल आर. माधवन ने अपने लुक को पूरी तरह चेंज किया है। मैडी के नाम से फेमस इस एक्टर ने इंस्टाग्राम पर लुक चेंज का वीडियो और फोटो पोस्ट किए हैं, जिनमें उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा है। फोटोज और वीडियो के साथ माधवन ने बताया है कि कैसे नम्बी नारायण की तरह दिखने वे लगातार 14 घंटे तक चेयर पर बैठे रहते हैं।

View this post on Instagram

After 14 hrs on the chair.. Who is who is WHO???🙏🙏🙏🚀🚀 #rocketryfilm @tricolourfilm @media.raindrop @vijaymoolan

A post shared by R. Madhavan (@actormaddy) on Jan 21, 2019 at 9:32pm PST