Dainik Bhaskar Mar 16, 2019, 07:14 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. आर. माधवन उन कलाकारों में से है जो देश की राजनीति को लेकर अक्सर ही अपने विचार रखते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाए जाने की निंदा की। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है। जिसमें उन्होंने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के सामने पीएम मोदी को बेहद कमजोर और दब्बू और जिनपिंग को शक्तिशाली दिखाया है।

माधवन ने उठाए सवाल

अब माधवन ने इस वीडियो को रिट्वीट करते हुए कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 'उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि प्रतिद्वंदिता एक तरफ है,लेकिन किसी भी पार्टी को देश के प्रधानमंत्री का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, इस हद तक जाना सही नहीं हैं।' माधवान ने आगे लिखा कि कम से कम इस ट्वीटर हैंडल से ये उम्मीद नहीं थी।'

This is in such bad taste.What ever the political rivalry -Shri Modi Ji is the Prime Minister of this country and you are demeaning this nation in front of China in this video with such crass attempt at humor.NOT expected from this Twitter handle 🙏🙏.@narendramodi @RahulGandhi https://t.co/KJiPyZI7lt

— Ranganathan Madhavan (@ActorMadhavan) March 15, 2019

24 हजार लोगों ने शेयर किया वीडियो

वीडियो कांग्रेस के ऑफिशयल अकाउंट पर अपलोड किया गया है।जिसे करीब 24 हजार लोगों ने शेयर किया। कई लोगों ने माधवन का साथ दिया को कई लोगों ने उल्टा माधवन को घेरने की कोशिश की।

An accurate representation of Modi's relationship with President Xi of China. #HugplomacyYaadRakhna pic.twitter.com/5YgqxuEvaS — Congress (@INCIndia) March 14, 2019

निर्देशन में डेब्यू करेंगे माधवन

माधवन के आगामी प्रोजेक्ट की बात करें तो वो फिलहाल रॉकेट्री: द नाम्बियार इफेक्ट की शूटिंग में व्यस्त हैं। ये फिल्म इसरो साइंटिस्ट नाम्बी नारायण की जिंदगी पर आधारित है। इस फिल्म से माधवन निर्देशन में कदम रख रहे हैं।