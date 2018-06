मुंबई: जैसा कि रिलीज से पहले ही ट्रेड एनालिस्ट्स ने कयास लगा दिए थे कि सलमान की रेस 3 तीन दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। शुक्रवार को रिलीज इस फिल्म ने महज 3 दिनों में ही 100 करोड़ की कमाई कर के नया रिकॉर्ड बना दिया है।

3 दिनों में की इतनी कमाई

ईद के दिन रिलीज इस फिल्म ने शुक्रवार को 29.17 करोड़, शनिवार को फिल्म ने 38.14 करोड़ और रविवार को 38 करोड़ का कारोबार कर 100 करोड़ का जादुई आकंड़ा पार कर दिया है। ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने रेस 3 की कमाई को लेकर ट्वीट किया। जिसके मुताबिक तीन दिनों में फिल्म ने कुल 105 करोड़ का बिजनेस किया है।

. @BeingSalmanKhan 's #Race3 did well on Sunday too..



Sun ₹ 38 cr.. Crosses the ₹ 100 Cr Nett.. Total - ₹ 105 Cr