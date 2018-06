मुंबई: और उनकी लंबी चौड़ी गैंग की फिल्म Race 3 कल सिनेमाघरों में दस्तक देगी। उससे पहले फिल्म की स्क्रीनिंग हो चुकी है, जिसके बाद फिल्म पर प्रतक्रिया आना भी शुरू हो गई है। जैसा ही फिल्म के प्रोमो से ही नजर आ रहा है। फिल्म फुल ऑन बॉलीवुड मसाला है। जिसमें एक्शन, डांस, रोमांस, थ्रिल सबकुछ है।

सारे रिकॉर्डस तोड़ेगी Race 3 फिल्म! 3 दिनों में 100 करोड़ पार करने का अनुमान

पत्रकार उमैर संधू ने पोस्ट किया पहला रिव्यू

जाने माने पत्रकार उमैर संधू ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पहला रिव्यू शेयर किया है। संधू के मुताबिक ये फिल्म सही तरीके से बनाई हुए एक मास इंटेरटेनर मूवी है। संधू ने ट्वीट में लिखा है कि पावर पैक्ड परफॉर्मेंस, टाइट स्टोरी और स्क्रीनप्ले और शानदार डायरेक्शन! ब्लॉकबस्टर। संधू ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बताते हुए चार स्टार दिए हैं।

FIRST Review #Race3 !

● #SalmanKhan Star Power & Standing Ovation Performance.

● Full on engaging Mass Entertainer. No Dull Moment.

● Clap Worthy Dialogues & Action Stunts will BLOW your Mind.

● #Heeriye Best Song of the film.

● Climax is the USP of the film.

⭐⭐⭐⭐ pic.twitter.com/f4q8U9y3qy