बाॅलीवुड डेस्क. अक्षय कुमार, कियारा आडवाणी और आर माधवन स्टारर लक्ष्मी बॉम्ब की शूटिंग शुरू करने से पहले ही विवाद में आ गई है। ओरिजनल फिल्म कंचना के निर्देशक राघव लॉरेंस दो दिन के बाद ही फिल्म छोड़ दी थी। अब राघव ने एक और ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि अगर मेकर्स उन्हें जरूरी आदर देते हैं, तो वे फिल्म में वापस डायरेक्शन करने तैयार हैं।

फैन्स ने की है वापसी की मांग : राघव ने एक ट्वीट कर लिखा है- अक्षय कुमार सर के प्रशंसकों और मेरे प्रशंसकों ने अपने ट्विटर पर कई पोस्ट किए और मुझसे यह फिल्म वापस करने का अनुरोध कर रहे हैं। मैं उनके प्यार से अभिभूत हूं। उन्होंने यह भी लिखा कि कैसे उन्होंने फिल्म के प्री-प्रोडक्शन का काम किया था और वह इसका हिस्सा बनने के लिए उत्सुक थे।

Dear Friends and Fans!!! Wanted to share this important message to all the fans who were Genuinely concerned. #LaxmmiBomb pic.twitter.com/XTr4gEvnoR

बात मेकर्स के ऊपर डाली : इसके अलावा राघव ने कहा कि यदि निर्माता उनके आत्म-सम्मान को बनाए रखते हैं तो वे फिर से इस फिल्म में शामिल होंगे। अब यह पूरी तरह से उनके हाथों में है, अगर मुझे और मेरे काम को उचित सम्मान देते हैं, तो मैं वापसी के बारे में सोचूंगा।

Dear Friends and Fans..!I

In this world, more than money and fame, self-respect is the most important attribute to a person's character. So I have decided to step out of the project, #Laxmmibomb Hindi remake of Kanchana@akshaykumar

@RowdyGabbar @Advani_Kiara pic.twitter.com/MXSmY4uOgR