कृष्णा काफी समय से बीमार चल रही थीं

कृष्णा और राज कपूर की शादी 1946 में हुई थी

उनकी दो बेटियां और तीन बेटे हैं

Danik Bhaskar Oct 01, 2018, 11:23 AM IST

मुंबई. शोमैन राज कपूर की पत्नी कृष्णा राज कपूर का सोमवार सुबह मुंबई में निधन हो गया। 87 साल की कृष्णा काफी समय से बीमार चल रही थीं। सुबह पांच बजे उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया। कृष्णा ने 1946 में राज कपूर से शादी की थी। उनके परिवार में तीन बेटे- रणधीर, ऋषि और राजीव, जबकि दो बेटियां- ऋतु और रीमा हैं। शादी से पहले उनका नाम कृष्णा मल्होत्रा था।

रवीना ने कहा- एक युग का अंत हो गया : रवीना टंडन ने ट्वीट में कहा, "कृष्णा राज कपूर के साथ एक युग का अंत हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।" कृष्णा की पोती और ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा है, "आई लव यू दादी। मैं हमेशा आपको प्यार करती रहूंगी।" निर्देशक मधुर भंडारकर ने ट्वीट किया, "कपूर परिवार को ईश्वर दुख सहने की शक्ति दे।"



आमिर ने कहा- जीता जागता संस्थान थीं कृष्णा

If Raj Kapoor was an institution in film making, Krishnaji was an institution in living life.

A very sad loss to all of us.

My love and warmth to Randhirji, Rishiji, Chimpuji, Reema, Rituji and everyone in the family.

We love you Krishnaji. — Aamir Khan (@aamir_khan) October 1, 2018

अनुपम खेर- सम्मानित महिलाओं में से एक थीं

Deeply saddened to learn about the sad demise of Smt. #KrishnaRajKapoorJi. She was one of the most dignified and affectionate ladies that I met. May her soul rest in peace. My condolences to the entire Kapoor and Nanda family. Om Shanti.🙏 pic.twitter.com/G4IMSuFbZJ — Anupam Kher (@AnupamPKher) October 1, 2018

फराह खान- बेहद दुखद खबर

Such sad news this morning.. the most beautiful lady of our industry Krishna Raj Kapoor passes away.. my heart goes out to the entire family.. Krishna Aunty may you rest in peace. — Farah Khan (@TheFarahKhan) October 1, 2018