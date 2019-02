'हम आपके हैं कौन' जैसी सुपरहिट फिल्में दे चुके प्रोड्यूसर राजकुमार बड़जात्या का अंतिम संस्कार, फ्यूनरल में नहीं पहुंचा इंडस्ट्री से कोई बड़ा स्टार, Photos

एंटरटेनमेंट डेस्क. के साथ 'हम आपके हैं कौन' और 'हम साथ-साथ हैं' जैसी फिल्में दे चुके प्रोड्यूसर राजकुमार बड़जात्या का अंतिम संस्कार बुधवार शाम वर्ली श्मशान घाट में किया गया। नामी और बड़े-बड़े स्टार के साथ फिल्म बना चुके बड़जात्या के अंतिम संस्कार में इंडस्ट्री से कोई भी बड़ा स्टार नहीं पहुंचा। बड़जात्या को अंतिम विदाई देने भाग्यश्री, महेश भट्ट, पेंटल, स्वरा भास्कर, सतीश कौशिक, सोनी राजदान, सचिन, अविनाश वाधवा सहित अन्य सेलेब्स पहुंचे। 75 साल के थे राजकुमार बड़जात्या...



- राजकुमार बड़जात्या 75 साल के थे। तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें मुंबई के श्री. एच. एन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। मीडिया में आ रही खबरों की मानें तो उन्हें हार्ट अटैक आया था। गुरुवार सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली।



- ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर पर उनके निधन की जानकारी शेयर करते हुए लिखा है, 'राजकुमार बड़जात्या जी के निधन के बारे में जानकार हैरान और दुखी हूं। उन्हें राज बाबू के नाम से बुलाया जाता था और वे बहुत ही मृदुभाषी शख्स थे। सूरज (राजकुमार बड़जात्या के बेटे), बड़जात्या फैमिली और राजश्री परिवार को संवेदना'।

एक सप्ताह पहले रिलीज हुई थी आखिरी फिल्म

राजकुमार बड़जात्या के प्रोडक्शन में बनी आखिरी फिल्म 'हम चार' थी, जो आखिरी सप्ताह ही रिलीज हुई थी। वे अपने पीछे पत्नी सुधा बड़जात्या और बेटे सूरज बड़जात्या को छोड़ गए हैं। सूरज जाने माने फिल्मकार हैं। राजकुमार के पिता ताराचंद बड़जात्या ने राजश्री प्रोडक्शन की स्थापना की थी। इसके बैनर तले 'हम साथ साथ हैं', 'हम आपके हैं कौन', 'मैंने प्यार किया', 'विवाह', 'प्रेम रतन धन पायो' जैसी फिल्मों का निर्माण किया गया।

A warm soul and a person I'd always look up to. Deeply saddened by the demise of #RajKumarBarjatya ji 😔 Thank you for inspiring and guiding me through my journey. Condolences to @SoorajBarjatya and family. Hope you'll find the strength to grieve this loss🙏

Deeply saddened to know about the demise of #RajKumarBarjatya ji. Had known him since my 1st film #Saaransh. Most humble & amazingly knowledgable human being. Had a childlike curiosity. I loved speaking to him for hours about goodness. He practiced it. Will miss him. #OmShanti🙏 pic.twitter.com/sKvMQw0xrD