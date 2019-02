नहीं रहे सलमान खान को लेकर 'हम आपके हैं कौन' जैसी फिल्में दे चुके प्रोड्यूसर राजकुमार बड़जात्या, मुंबई के हॉस्पिटल में ली अंतिम सांस

. के साथ 'हम आपके हैं कौन' और 'हम साथ-साथ हैं' जैसी पारिवारिक फिल्में दे चुके प्रोड्यूसर राजकुमार बड़जात्या नहीं रहे। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर पर उनके निधन की जानकारी शेयर करते हुए लिखा है, "राजकुमार बड़जात्या जी के निधन के बारे में जानकार हैरान और दुखी हूं। उन्हें राज बाबू के नाम से बुलाया जाता था और वे बहुत ही मृदुभाषी शख्स थे। सूरज (राजकुमार बड़जात्या के बेटे), ड़जात्या फैमिली और राजश्री परिवार को संवेदना।"

Shocked and saddened to learn of Rajkumar Barjatya ji’s demise... Raj Babu - as he was affectionately called - was an extremely soft-spoken person... Heartfelt condolences to Sooraj, the Barjatya family and #Rajshri parivaar.