तंगहाली से जूझ रहे एक्टर के सपोर्ट में आए राजकुमार राव, मदद के लिए करेंगे ये काम

मुंबई। अनुराग कश्यप की फिल्म 'ब्लैक फ्राइडे' में कमिश्नर का रोल कर चुके एक्टर सवी सिद्धू इन दिनों तंगहाली से गुजर रहे हैं। सवी की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब है कि उन्हें सिक्युरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है। यहां तक कि उनके पास बस का किराया देने तक के पैसे नहीं हैं। सिद्धू की खराब आर्थिक हालत की खबर जब एक्टर राजकुमार राव को पता चली तो उन्होंने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है।



राजकुमार राव ने ट्वीट करते हुए लिखा- ''आपकी कहानी से प्रभावित हुआ सवी सर। आपकी हर फिल्म आपके काम की तारीफ करती है। मुझे आपकी सकारात्मकता पसंद आई। निश्चित तौर पर मैं अपने सारे कास्टिंग करने वाले दोस्तों को कहूंगा कि वो आपसे मिलें। मजबूत इरादे बाधाओं पर काबू पाने की कुंजी हैं। बता दें कि हालात के मारे सवी सिद्धू ने कुछ वक्त पहले एक इंटरव्यू में अपना दर्द बयां किया था।



अनुराग ने कहा था- तरस खाकर काम देना अपमान करने जैसा...

सवी की तंगहाली की खबर जब अनुराग कश्यप तक पहुंचीं तो उन्होंने भी इस पर रिएक्शन देते हुए कहा- ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं, जिनके पास काम नहीं है। एक एक्टर के तौर पर मैं सवी सिद्धू का सम्मान करता हूं। मैंने उन्हें तीन बार काम दिया है। मैं इस बात के लिए भी उनकी इज्जत करता हूं कि उन्होंने अपने जिंदगी को सम्मान साथ जीने का रास्ता चुना। अनुराग ने यह भी कहा- ''कल को यह मेरे साथ भी हो सकता है। ऐसे में सवी को अपनी मदद खुद करनी होगी। मेरी नजर में चैरिटी किसी एक कला या कलाकार को नहीं बना सकती। एक एक्टर पर तरस खाकर उसे काम देना अपमान करने जैसा है।''



अनुराग ने बताया सवी की मदद का तरीका...

अनुराग ने आगे कहा- ''अगर आप वाकई में किसी एक्टर की मदद करना चाहते हैं तो उसके काम और कला को पहचानिए और इसके लिए उसे भुगतान कीजिए। मुझे उस कलाकार के बारे में बताने या ट्वीट करने से उसकी हेल्प तो कतई नहीं होगी। मैंने अपनी लाइफ में कई नए कलाकारों के साथ काम किया है और इसके बाद नए टैलेंट की तलाश करता रहता हूं।'' बता दें कि सुवी गुलाल, ब्लैक फ्रायडे और पटियाला हाउस जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं।

Very inspired by ur story #SaviSidhu sir. Have always admired ur work in all ur films. Love ur positivity. Will def ask all my casting friends to reach out to u. Thank u @FilmCompanion for sharing his story. Perseverance is the key to overcoming obstacles. https://t.co/mITl3DsmzF