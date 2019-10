Dainik Bhaskar Oct 26, 2019, 04:04 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अभिनेता राजकुमार राव जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान के तहत दो मिनट लंबी एड फिल्म 'इंडिया वाली दिवाली' में नजर आएंगे। उनसे पहले अभिनेत्री दीपिका पादुकोण इसी तरह के सरकारी अभियान 'भारत की लक्ष्मी' का हिस्सा रही हैं। वीडियो में, राजकुमार को पहली बार एक वॉइस ओवर में सुना जाएगा। साथ ही प्रसिद्ध टेलीविजन एक्टर्स को दिवाली के लिए उपहार पैक करते हुए देखा जाएगा।

What a simple yet noble thought. Let's start a new tradition this Diwali. Let's celebrate #IndiaWaliDiwali PM Shri @narendramodi https://t.co/RGGPW1YUPo