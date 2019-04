बॉलीवुड डेस्क. रविवार को तमिल नया साल मनाया जा रहा है। रजनीकांत, एआर रहमान, सूर्या, काजल अग्रवाल और ईशा देओल समेत कई स्टार्स ने फैंस को नए साल की बधाई दी। तमिल कैलेंडर के मुताबिक चिथराई महीने का पहला दिन नए साल की शुरूआत माना जाता है। ये महीना अक्सर 13 और 14 अप्रैल से ही शुरू होता है।

रजनीकांत ने फैंस को नए साल की बधाई दी।

सूर्या ने ट्विटर पर अपनी अपकमिंग फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए नए साल की बधाई दी।

वहीं एआर रहमान ने 'साईं शिरडी साईं' गाना पोस्ट किया और इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा- 'हम गाने नहीं बनाते, गाने हमें बनाते हैं। साईं शिरडी साईं के साथ मनाइए नया साल।'

Like they say, you don’t compose a song... the song composes you. Here it is - celebrate your Tamil New Year’s Day with Sai Shirdi Sai.

🌹 https://t.co/oXW69NglMl #SaiShirdiSai @JioSaavn @offjiostudios @JioCinema @OfficialJioTV