Dainik Bhaskar Aug 19, 2019, 02:06 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. रजनीकांत ने फिल्म इंडस्ट्री में 44 साल पूरे कर लिए हैं। एक्टर के फैंस सोशल मीडिया के जरिए उन्हें बधाई दे रहे हैं। #44YrsOfUnmatchableRAJINISM के जरिए फैंस उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। रजनीकांत को मेगास्टार कहा जाता हैं। उन्होंने 25 साल की उम्र में फिल्म अपूर्व रागंगल से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। यह फिल्म 1975 में आई थी। उन्होंने साउथ इंडस्ट्री के साथ-साथ बॉलीवुड की भी कई फिल्मों में काम किया।

#44YrsOfUnmatchableRAJINISM Happy and Proud to the fan a real motivation for proverb that is "If u have will there is a will " Thaliva always love u #thaliv #Rajnikanth @soundaryaarajni @TheRajinikanth_ pic.twitter.com/6NEOQeG0Uq