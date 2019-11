Dainik Bhaskar Nov 21, 2019, 01:06 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. सुपरस्टार रजनीकांत की आगामी फिल्म 'दरबार' की रिलीज डेट में बदलाव किए जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि 10 जनवरी को रिलीज होने जा रही फिल्म अब एक दिन पहले ही यानी 9 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म मे रजनी के अलावा नयनतारा, निवेता थॉमस, सुनील शेट्टी और प्रतीक बब्बर अहम भूमिका में हैं। फिल्म का निर्देशन मुरुगदास ने किया है।

रजनीकांत 27 साल के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर पुलिसवाले के अवतार में नजर आने वाले हैं। बताया जा रहा है कि पोंगल को लेकर फिल्म की रिलीज डेट में फिल्ममेकर्स द्वारा बदलाव किया गया है। यह फिल्म तमिल, तेलुगु और हिंदी में रिलीज की जाएगी। हाल ही में रजनी ने अपने किरदार के आदित्य के लिए

डबिंग का काम पूरा किया है।

थलाइवा के साथ डबिंग करने को लेकर फिल्म के निर्देशक मुरुगदास बेहद खुश दिखे। उन्होंने इसे जीवन का सबसे बेहतरीन डबिंग अनुभव बताया।

One of the best Dubbing sessions in my life... Thalaivar Darbar dubbing completed. 👏👏👏🙏 #DarbarThiruvizha @LycaProductions pic.twitter.com/CzSYc1aKti

फिलहाल रजनीकांत गोवा में आयोजित 50वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में शिरकत करने पहुंचे हैं। कार्यक्रम में उन्हें बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन द्वारा आईकॉन ऑफ दी ईयर से सम्मानित किया गया।

#IFFI50 Live



One of the most acclaimed and influential actors in India, Shri @rajinikanth was honoured with a special award "Icon of the Golden Jubilee of IFFI"#IFFI2019@satija_amit @MIB_India @PIB_India @esg_goa pic.twitter.com/u2aa1uFKhT