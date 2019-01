PM Narendra Modi Prays for Hritik father's Rakesh Roshan Good Health: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे ऋतिक के पापा के ठीक होने की दुआ, कहा- वो एक फाइटर हैं, राकेश रोशन को डिटेक्ट हुआ है थ्रोट कैंसर

एंटरटेनमेंट डेस्क. (Hrithik Roshan) के पापा (Rakesh Roshan) को गले का कैंसर हो गया है। खुद ऋतिक ने इसकी जानकारी उनके फैन्स को दी है। अभी ये कैंसर शुरुआती दौर का है। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र (PM Narendra Modi) मोदी ने ट्वीट कर के ठीक होने की प्रार्थना की है। पीएम ने लिखा है कि - 'डियर ऋतिक मैं श्री की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। वो एक फाइटर हैं और मुझे यकीन है कि वो इस चुनौती का पूरी हिम्मत के साथ सामना करेंगे'।



Ex बहू सुजैन ने बताया सुपरहीरो

की सलामती के लिए उनके फैन्स दुआ कर रहे हैं। इस बीच की बहू रहीं सुजैन खान ने सोशल मीडिया पर लिखा है - 'वो किसी भी सुपरहीरो से ज्यादा मजबूत हैं, सब ठीक हो जाएगा'।

Dear Hrithik, praying for the good health of Shri Rakesh Roshan Ji. He is a fighter and I am sure he will face this challenge with utmost courage. @RakeshRoshan_N https://t.co/Z0IaYSS4A4

Asked my dad for a picture this morning. Knew he wouldnt miss gym on surgery day. He is probably the strongest man I know. Got diagnosed with early stage squamous cell carcinoma of the throat a few weeks ago, but he is in full spirits today as he proceeds to battle it. As a family we are fortunate and blessed to have a leader like him. . Love you Dad.

