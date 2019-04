Dainik Bhaskar Apr 01, 2019, 04:28 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. जयललिता की बायोपिक के बाद अब उनकी खास सहयोगी और बेस्ट फ्रैंड के नाम से मशहूर रहीं चिन्नमा यानी शशिकला के जीवन पर फिल्म बनने जा रही है। यह जिम्मा लिया है रामगोपाल वर्मा ने। अपने ट्विटर अकाउंट पर रामू ने इस फिल्म के बारे में खुलासा किया।

प्रेम खतरनाक राजनीति है : रामू ने ट्विटर पर लिखा है- घोषणा करके खुशी हो रही है। जल्द आ रहे हैं। इस मैसेज के साथ उन्होंने एक पोस्टर भी शेयर किया है। जिसमें फिल्म का टाईटल नजर आ रहा है। पोस्टर में लिखा है- बेरहम पुरुषों, जेलों और मन्नारगुड़ी गैंग के खिलाफ स्थापित एक रिश्ते की कहानी 'शशिकला'। इसके साथ ही एक पंचलाइन भी लिखी है- प्रेम खतरनाक राजनीति है।

HAPPY TO ANNOUNCE! 💐💐💐COMING VERY SOON! 💪💪💪 pic.twitter.com/ZccF4mufNN — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) March 31, 2019

कई पर्दे उठा सकते हैं रामू : अपनी फिल्मों के जरिए कई चीजों को उजागर करके चौंकाने के लिए मशहूर रामू से इस फिल्म को लेकर भी उम्मीदें जताई जा रही हैं। गौरतलब है कि शशिकला को हाल ही में एक घोटाले में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें बेंगलुरु जेल में डाल दिया गया था। अगर वर्मा इन सभी पहलुओं को कवर करते हैं तो यह उनके द्वारा बनाई गई एक और आई ओपनर फिल्म हो सकती है।

Advocates working to challenge the AP court stay on #LakshmisNTR in the Supreme Court pic.twitter.com/Ly7GczBPwq — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) April 1, 2019

लक्ष्मी एनटीआर के लिए संघर्ष: फिलहाल रामू आंध्रप्रदेश में अपनी फिल्म लक्ष्मीस एनटीआर की रिलीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने फिल्म पर स्थगन आदेश दिया और राज्य में रिलीज को रोक दिया क्योंकि यह चुनाव से ठीक पहले रिलीज हो रही है। फिल्म निर्माता आंध्र प्रदेश के कुछ राजनेताओं के साथ फिल्म की रिलीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं।