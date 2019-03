आलिया भट्ट के साथ कुंभ के लिए रवाना हुए रणबीर, लेकिन स्नान नहीं किसी और काम के लिए पहुंच रहे दोनों : Video

मुंबई। सोमवार को के साथ कुंभ के लिए रवाना हुए। दोनों का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अयान मुखर्जी और दूसरे लोगों के साथ प्लेन में नजर आ रहे हैं। वैसे बता दें कि आलिया के साथ के लिए रवाना हुए रणबीर कुंभ में स्नान करने नहीं बल्कि किसी और काम से जा रहे हैं। ये है पूरा मामला...



डायरेक्टर ने सोशल मीडिया पर गूगल मैप से प्रयागराज की फोटो शेयर करते हुए लिखा है- ''कई बार महान सफर एक बड़े कदम के बाद शुरू होता है। और अधिक जानने के लिए बने रहिए।'' हालांकि थोड़ी देर बाद ही करन ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा- "आज रात, कुंभ मेले में कुछ जादुई देखने को मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए जुड़ें शाम 7.30 बजे।" करन के ट्वीट के बाद फैन्स इस रहस्य को लेकर खासे उत्साहित हैं। वैसे, माना जा रहा है कि प्रयागराज में करन जौहर फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' को लेकर एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। बता दें कि करन जौहर की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' इस साल के अंत में रिलीज होगी।

आलिया ने कहा- एक नए सफर की शुरुआत...

आलिया भट्ट ने भी प्रयाराज के मैप को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा- "एक नए सफर की शुरुआत, हर-हर महादेव। हैप्पी महाशिवरात्रि।" बता दें कि कुछ दिनों पहले आलिया के साथ ने भी प्रयाराज के मैप को शेयर करते हुए लिखा था- 'एक अनोखी कहानी, एक अनोखा आरंभ।'' हालांकि बाद में ट्रोल होने के बाद दोनों ने इसे हटा लिया था।

Sometimes, the greatest journey begins with one BIG step ;) Stay tuned to know more! #Prayagraj pic.twitter.com/xMlzJKFx8P

Tonight, the Kumbh Mela is going to be a lot more magical! Watch this space for more updates. #Brahmastra #Kumbh2019@SrBachchan #RanbirKapoor @aliaa08 @iamnagarjuna #AyanMukerji @apoorvamehta18 #NamitMalhotra @FoxStarHindi @DharmaMovies @BrahmastraFilm pic.twitter.com/Fvf8Eaf5wI