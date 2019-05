अगले ट्वीट में वो लिखतीं हैं कि, अगर बॉलीवुड के दिग्गज इन लोगों को ब्लैक लिस्ट कर देंगे तो क्या ये लोग काम कर सकेंगे? ये बिना सहारे के जी सकेंगे? बिना किसी की मदद के काम कर सकेंगे? इस तरह के लोगों को समझना होगा कि जो आज कंगना है उसे बनने में 14 साल लगे हैं। 14 सालों में उसने खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया है ताकि खुद को ऐसी जगह खड़ा कर सके कि जब पूरी इंडस्ट्री उसके खिलाफ भी हो तब भी उसे काम की कमी ना हो। ये समझने की जरूरत है कि अगर आज वो ऐसी है तो इसके पीछे की वजह क्या है? और कुछ बेरोजगार अभिनेत्रियां और मूवी माफिया कंगना को ज्ञान देते रहते हैं कि इस तरह से लड़ाई ना करें।

.....(contd) giving her gyan that even though they can but they don’t indulge in public fights. Darling the truth is if you could, you would 🙂.. So please take a seat🙏