Dainik Bhaskar Apr 16, 2019, 06:41 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कंगना रनोट के बाद अब उनकी बहन रंगोली भी सेलेब्रिटीज से पंगा लेती नजर आ रही हैं। हाल ही में रंगोली ने आलिया भट्ट और उनकी मां सोनी राजदान की ब्रिटिश नागरिकता पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें बाहरी बताया है। रंगोली ने ट्विटर पर आलिया और उनकी मां को भारतीय नागरिकता ना होने पर घेरते हुए लिखा- 'ये बाहरी लोग हमारे देश में रह रहे हैं और हमारे ही लोगों के खिलाफ गलत बातें कर रहे हैं। यहां की चीजों और लोगों के बारे में गलत बातें फैला रहे हैं। हमें ऐसे लोगों और उनकी सोच के बारे में सोचना चाहिए।'

These non Indians who are living off this land, using and abusing its people and its resources, lying about intolerance and spreading hatred, time to think about their agenda and not to get carried away with their provocations. https://t.co/FAwHChqopC

— Rangoli Chandel (@Rangoli_A) April 14, 2019

आलिया भट्ट इन दिनों अपनी फिल्म कलंक के प्रमोशन में व्यस्त हैं। वहीं देश में लोकसभा चुनाव को लेकर देश का माहौल गर्म है। इस बीच प्रमोशन के दौरान आलिया से जब पूछा गया कि वो किस पार्टी को वोट देंगी तो उन्होंने बताया कि वो वोट नहीं दे सकतीं क्योंकि उनके पास भारतीय नागरिकता नहीं हैं। आलिया के इस बयान के बाद रंगोली ने ट्विटर पर मां-बेटी को आड़े हाथों लिया है।

आलिया और सोनी दोनों हैं ब्रिटिश नागरिक

आलिया की नानी ब्रिटिश हैं और उनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था इसलिए उनके पास ब्रिटेन की नागरिकता है। वहीं उनकी मां सोनी के पास भी भारतीय नागरिकता नहीं है।

सोनी ने किया था मुस्लिम लड़के को लेकर ट्वीट

रंगोली ने अपने ट्विट के जरिए ना सिर्फ आलिया को टारगेट किया, बल्कि उन्होंने आलिया की मां सोनी राजदान पर भी निशाना साधा है। दरसअल, रविवार को सोनी राजदान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जुनैद खान की फोटो शेयर की इसके साथ उन्होंने लिखा- "मैं जुनैद खान हूं, मुस्लिम लड़का उम्र 15 साल है। मुस्लिम होने के कारण ट्रेन में मौजूद भीड़ ने मुझे मार डाला। वोट करते समय मुझे याद रखें।" सोनी के इस ट्वीट के बाद उन्हें जमकर ट्रोल किया गया गया।

ये पहली बार नहीं जब आलिया या उनकी मां को इस तरह से घेरा गया है। कंगना रनोट कई बार आलिया के काम और उनके बयान के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं। वहीं सोनी को भी ट्विटर पर ट्रोलर्स का शिकार होना पड़ा है।