बॉलीवुड डेस्क. रणवीर सिंह और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म गली ब्वॉय ने चौथे दिन (रविवार) 21.30 करोड़ रुपए की कमाई की। इस तरह फिल्म के पहले वीकेंड का कलेक्शन 70 करोड़ पार कर 72.45 करोड़ रुपए हो गया। रविवार को फिल्म ने पिछले दिन के मुकाबले 2.65 करोड़ रुपए ज्यादा का कारोबार किया। यह जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट करके दी।

#GullyBoy has excellent *extended* weekend... Will cross ₹ 75 cr today [Mon]... Metros exceptional... Mumbai circuit terrific... Tier-2 cities pick up... Metros to trend strongly on weekdays... Thu 19.40 cr, Fri 13.10 cr, Sat 18.65 cr, Sun 21.30 cr. Total: ₹ 72.45 cr. India biz