सिर्फ 4 मिनट में बिक गए रणवीर सिंह की फिल्म के सारे टिकट, बर्लिन के खचाखच थिएटर में लोगों ने देखी 'गली ब्वॉय', नजारा देख क्रिटिक्स बोले- 20 साल में नहीं देखा किसी भी फिल्म के लिए ऐसा जश्न

मुंबई। और की फिल्म गली ब्वॉय 14 फरवरी (Valentine Day) पर रिलीज हो रही है। रिलीज से पहले फिल्म 69वें फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई। फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान पूरा थियेटर खचाखच भरा था। यहां फिल्म के तीन शो दिखाए गए जो हाउसफुल रहे। सोशल मीडिया पर रणवीर सिंह के फैन क्लब के मुताबिक, महज 4 मिनट में ही फिल्म के पूरे टिकट बिक गए। फिल्म देखने के बाद टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के आर्टिस्टिक डायरेक्टर और क्रिटिक्स कैमरन बैली ने भी ट्वीट कर फिल्म की जमकर तारीफ की। 20 सालों में नहीं देखा किसी भी फिल्म के लिए ऐसा जश्न...



कैमरन ने ट्वीट करते हुए लिखा- ''मैंने हाउसफुल थिएटर में रणवीर सिंह की फिल्म 'गली ब्वॉय' देखी। लाजवाब! पिछले 20 सालों में किसी भी फिल्म के लिए बर्लिन में ऐसा जश्न देखने को नहीं मिला।" वहीं, लेखक असीम छाबड़ा ने भी ट्वीट करते हुए लिखा- ''कमाल की फिल्म है गली ब्वॉय। यह जोया अख्तर और रणवीर सिंह के करियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। सपोर्टिंग कास्ट का काम भी बेहतरीन है।''



'अपना टाइम...' शुरू हो चुका है...

यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल से जुड़े समीर भामरा ने ट्वीट करते हुए कहा- '' गली ब्वॉय आपके दिल को गर्व से भर देगी। स्क्रीन पर अपना टाइम आएगा शुरू हो चुका है और ऑडियंस इस गाने की धुन पर झूमने को तैयार है। यह आज की पीढ़ी की फिल्म है।'' बता दें कि फिल्‍म 'गली ब्वॉय' स्ट्रीट रैपर नेजी और डिवाइन की जिंदगी पर बेस्ड है। इस फिल्म में स्ट्रीट रैपर्स के स्ट्रगल को दिखाया गया है। फिल्‍म में रणवीर सिंह स्‍ट्रीट रैपर बने हैं, जिनका रैप सॉन्ग 'अपना टाइम आएगा' पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। उन्‍होंने यह रैप अपनी अवाज में गाया है। इसके अलावा फिल्म के डायलॉग 'मेरे ब्वॉयफ्रेंड संग गुलु-गुलु करेंगी तो धोप तुंइगी उसको' भी पॉपुलर हो चुका है।



खानों पर भारी पड़ रहे उभरते स्टार्स...

पिछले कुछ समय से बॉलीवुड के ए-लिस्टर्स सलमान, शाहरुख और आमिर की फिल्में वो कमाल नहीं दिखा पा रही हैं, जिसके लिए खान्स जाने जाते हैं। वहीं उभरते हुए स्टार्स जैसे रणवीर सिंह, और राजकुमार राव की फिल्में शानदार कमाई कर रही हैं। 2018 में सबसे ज्यादा कमाऊ फिल्मों की बात करें तो छोटे बजट की फिल्मों पर ही दर्शकों ने अपना प्यार लुटाया। करीब 20 करोड़ के बजट में बनी 'स्त्री' ने 129.67 करोड़ रुपए कमाए। यानी स्त्री का मुनाफा 548 फीसदी है, जबकि 'बधाई हो' 521 फीसदी मुनाफे के साथ दूसरे नंबर पर रही। खास बात ये है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली फिल्मों में तीनों खान (सलमान, आमिर, शाहरुख) की एक भी फिल्म नहीं रही। दर्शकों को अब हवा हवाई फिल्में पसंद नहीं आ रही हैं। दर्शक अब स्टार बेस्ड फिल्मों की बजाय उन फिल्मों को पसंद कर रहे हैं, जिनमें या तो कुछ नयापन हो या फिर वो आइडिया बेस्ड हों।

Watched the GULLY BOY world premiere tonight in a packed house with @RanveerOfficial, @aliaa08 & @ZoyaAkhtarOff present. Biggest cheers I’ve heard in 20+ years at the Berlinale. pic.twitter.com/Lk8OUoA663 — Cameron Bailey (@cameron_tiff) February 10, 2019

Now that the embargo is over, I’ve been dying to say this for 3 days! #GullyBoy is awesome, a great achievement for #ZoyaAkhtar. @RanveerOfficial gives his career best performance. Wonderful supporting cast. The music comes alive! My review out tomorrow. #Berlinale @berlinale — Aseem Chhabra (@chhabs) February 9, 2019

#ApnaTimeAayega starts on screen and the audience matches the beats with their rhythmic applause #GullyBoyInBerlin #gullyboy - that says what this movie means to today’s generation — Samir Bhamra (@phizzical) February 9, 2019