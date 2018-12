दूसरे दिन आया 'सिम्बा' के कलेक्शन में उछाल, पहले दिन की तुलना में 13 फीसदी बढ़ गई कमाई, विदेशों में भी अच्छा प्रदर्शन कर रही रणवीर की फिल्म

मुंबई। और स्टारर मूवी 'सिम्बा' की जबर्दस्त कमाई जारी है। रिलीज के दूसरे दिन भी फिल्म ने बॉक्सऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के ट्वीट के मुताबिक, दूसरे दिन (शनिवार) को फिल्म ने 23.33 करोड़ की कमाई की। ओपनिंग डे फिल्म ने 20.72 करोड़ का कलेक्शन किया था। दो दिन में फिल्म ने 44.05 करोड़ की कमाई कर ली है। हालांकि रविवार को फिल्म का कलेक्शन और बढ़ने का अनुमान है। तीसरे दिन फिल्म का कलेक्शन 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगा। रणवीर के करियर की सबसे ज्यादा ओपनिंग वाली फिल्म बनी सिम्बा...



पहले दिन की तुलना में दूसरे दिन फिल्म की कमाई में करीब 13% का उछाल देखने को मिला। सिम्बा रणवीर के करियर की सबसे ज्यादा ओपनिंग डे कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई है। इससे पहले जनवरी, 2018 में रिलीज हुई 'पद्मावत' ने फर्स्ट डे 19 करोड़ की कमाई की थी। वहीं रणवीर की 'गुंडे' ने फर्स्ट डे 16.12 करोड़, 'रामलीला' ने 16 करोड़ और बाजीराव मस्तानी ने 12.80 करोड़ की कमाई की थी।



ओवरसीज में भी अच्छी कमाई कर रही सिम्बा...

सिंबा, भारत के अलावा विदेशों में भी अच्छी कमाई कर रही है। फिल्म ने पहले दिन विदेशों में 13.14 करोड़ रुपए की कमाई की है। अमेरिका और में फिल्म ने 4 लाख डॉलर, यूएई में गुरुवार को 3.72 लाख डॉलर और शुक्रवार को 5.20 लाख डॉलर का कलेक्शन किया। फिल्म ने यूके में 87 हजार डॉलर की कमाई की है। वहीं, में 1.44 लाख डॉलर का बिजनेस किया। बता दें कि फिल्म में ही 4 हजार से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है।



जल्द आएगा सिम्बा का सीक्वल...

सिम्बा के क्लाइमैक्स में मेकर्स ने दर्शकों को एक सरप्राइज भी दिया है। दरअसल मेकर्स ने क्लाइमैक्स में सिम्बा के सीक्वल की घोषणा कर दी है। सिम्बा के सीक्वल का नाम 'सूर्यवंशी' होगा। यह फिल्म 2019 में रिलीज होगी। इस फिल्म में पुलिसवाले के रोल में नजर आएंगे। सिंबा के क्लाइमैक्स में स्क्रीन पर की एंट्री एटीएस ऑफिसर वीर सूर्यवंशी के तौर पर होती है।

यहां देखें ट्वीट...

#Simmba roars on Day 2... While Mumbai circuit is exceptional, the other circuits that were slightly low on Day 1 have also picked up... Growth on Day 2 [vis-à-vis Day 1]: 12.60%... Expected to score big numbers today... Fri 20.72 cr, Sat 23.33 cr. Total: ₹ 44.05 cr. India biz.