Dainik Bhaskar Oct 18, 2019, 02:51 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. जोया अख्तर के निर्देशन में बनी 'गली ब्वॉय' भारतीय दर्शकों को छाप छोड़ने के बाद पूरी दुनिया के सामने अपना जादू बिखेर रही है। हाल ही में फिल्म को एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवॉर्ड्स में बेस्ट फिल्म चुना गया। साथ ही शेफाली शाह की वेबसीरीज दिल्ली क्राइम को भी 5 अवॉर्ड्स मिले हैं।

दिल्ली क्राइम का जलवा : शेफाली शाह, रसिका दुग्गल और राजेश तेलंग की वेबसीरीज 'दिल्ली क्राइम' जो एक सच्ची घटना पर आधारित है, उसने भी 5 अवॉर्ड्स जीते हैं। जिनमें शेफाली शाह को बेस्ट एक्ट्रेस, रिची मेहता को बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट ड्रामा सीरीज, बेस्ट एडिटिंग और बेस्ट ओरिजनल प्रोग्राम का अवॉर्ड भी मिला है।

#GullyBoy wins best film from India in the regional finals of the Asian Academy Creative Awards. 😊👊🏼Congratulations team. #ZoyaAkhtar @ritesh_sid @kagtireema @RanveerOfficial @aliaa08 @AsianAcademyCr1