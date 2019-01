सिम्बा में रणवीर सिंह के राइटहैंड बने एक्टर का काले रंग की वजह से खूब उड़ा मजाक, जिस लड़की को रेलवे स्टेशन पर किया था प्रपोज उसे जवाब देने में लगे सालों, रियल लाइफ में भी पुलिस ऑफिसर बनने मुंबई आया था एक्टर

मुंबई. एक्टर और कॉमेडियन सिद्धार्थ जाधव इन दिनों अपनी एक्टिंग को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म सिम्बा में रणवीर को काटे की टक्कर देने वाले सिद्धार्थ की जमकर तारीफ हो रही है। खास बात ये है कि फिल्म में सिद्धार्थ पुलिस ऑफिसर के रोल में हैं जबकि असल जिंदगी में उनका यही सपना था। खुद सिद्धार्थ ने इंटरव्यू में ये खुलासा किया था कि भाई के समझाने पर 1988 में वो मुंबई पुलिस में ऑफिसर बनने आए थे लेकिन एक्टर बन गए। कम ही लोग जानते हैं कि सिद्धार्थ ने करियर के शुरुआती दौर में काले रंग को लेकर काफी आलोचनाओं का सामना किया है। इसका असर उनकी पर्सनल लाइफ पर भी कुछ कम नहीं रहा। Dainikbhaskar.com को सिद्धार्थ ने अपने स्ट्रगलिंग डेज की खास बातें बताई थीं। पेश हैं बातचीत के अंश। 5 साल बाद लड़की ने दिया था शादी के प्रपोजल का जवाब...

- सिद्धार्थ की पत्नी का नाम तृप्ति है और वे जर्नलिस्ट हैं। सिद्धार्थ और तृप्ति की मुलाकात एक प्ले के ऑडिशन के दौरान हुई थी।

- कुछ दिनों बाद ही सिद्धार्थ ने तृप्ति को रेलवे प्लेटफॉर्म पर शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन सिद्धार्थ के प्रपोजल का जवाब तृप्ति ने 5 साल बाद दिया।

- तृप्ति को सोचने में काफी वक्त लगा और इसके बाद दोनों ने शादी कर ली। सिद्धार्थ और तृप्ति की 2 बेटियां हैं।

ऑडिशन में स्पॉटब्वॉय बनाकर उड़ाया गया था मजाक

- सिद्धार्थ का जन्म और परवरिश करवाली (महाराष्ट्र) में हुई है। इंडस्ट्री में आने से पहले अपने लुक्स के कारण वे कई बार रिजेक्ट हुए। डार्क कॉम्पलेक्स और दांतों के गैप की वजह से भी सिद्धार्थ का मजाक उड़ता था। लोगों ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि वो एक आम आदमी की तरह दिखते हैं।

- सिद्धार्थ बताते हैं, "मैं साल 1999 में पहली बार हिंदी सीरियल का ऑडिशन देने गया। वहां मुझे स्पॉटब्वॉय की तरह ट्रीट किया गया। मुझे वहां बैठे लोगों को पानी सर्व करने के लिए भी कहा गया।"

- "यही नहीं वे बोले कि जाओ और ऑडिशन में बैठे सभी लोगों को कहो कि तुम एक्टर बनना चाहते हो। मुझे लगा कि ये मेरे ऑडिशन का हिस्सा है। लेकिन ऐसा नहीं था। लोग मुझ पर हंस रहे थे। वे मेरे लुक्स और आवाज का मजाक बना रहे थे। उन्होंने मेरी बेइज्जती की। उस घटना के बाद मैं पूरी रात रोता रहा।"

पेरेंट्स को कोसना शुरू कर दिया था- सिद्धार्थ

- सिद्धार्थ आगे बताते हैं, "बचपन के दिनों से मुझे इन्फीरिऑरिटी कॉम्प्लेक्स था। लोग मेरी डार्क स्किन, दांतों और बालों का मजाक बनाते थे। इसके लिए मैंने पेरेंट्स को कोसना शुरू कर दिया था। लेकिन उस वक्त मेरे भाई ने बताया कि लुक्स के अलावा भी प्राउड फील करने के लिए काफी चीजें हैं। तब मैंने मराठी थिएटर ज्वाइन किया और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश की।"

- "मैंने महसूस किया कि दूसरों को प्रभावित करने से पहले मुझे खुद को इम्प्रेस करना होगा। मेरा बड़ा भाई जो आज डॉक्टर है मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने में उसका बड़ा योगदान है। अभी भी लोग मेरे लुक्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपने काम कर ध्यान देता हूं और ऑडियंस को अपनी एक्टिंग, डांसिंग से एंटरटेन करता हूं।"



16 सालों से एक्टिंग वर्ल्ड में हैं सिद्धार्थ

- कॉलेज के दिनों में सिद्धार्थ मराठी नाटकों की प्रैक्टिस करते थे। सिद्धार्थ जब कॉलेज के सेकंड ईयर में थे, तब उन्हें पहले मराठी कॉमेडी शो का ऑफर मिला।

- सिद्धार्थ को इंडस्ट्री में 16 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। फिर भी वो यही कहते हैं, "आज मैं सिकंदर नहीं हूं, लेकिन कल जरूर बनूंगा। क्योंकि जो जीता वहीं सिकंदर।"

- सिद्धार्थ के पापा रिटायर्ड बीएमसी ऑफिसर हैं और मां हाउस वाइफ। सिद्धार्थ के बड़े भाई डॉक्टर हैं। बड़ी बहन ने एमए किया है और अब वह एक सोशल ऑर्गनाइजेशन में काम कर रही है। सिद्धार्थ बॉलीवुड में 'गोलमाल' और 'गोलमाल रिटर्न' जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। हालांकि, वे मराठी फिल्म, टीवी और स्टेज को प्राथमिकता देते हैं।

Tonight #NachBaliye8 is all set for all of our performances… Just few minutes away… We are performing with @QuestionMarkCrewIndia … DON'T MISS… Also, Please Don't Forget To Vote, Just One Missed Call at >>> 18008432210 <<< from Saturday 8PM to Sunday 9AM … WAIT & WATCH OUR 440VOLTS ROMANTIC DHAMAKA THIS WEEKEND on @STARPlus #NachBaliye8 .. #SiddhuMoments @TruptiAkkalwar

