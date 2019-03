बॉलीवुड डेस्क. पुलवामा हमले के बाद बॉलीवुड ने पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगा दिया है। कई भारतीय कलाकार इस बैन का समर्थन कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर रणवीर सिंह ने भी खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी सैनिक के परिवार वालों को लगता है कि हमें पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम नहीं करना चाहिए तो हमें ऐसा ही करना चाहिए।

खेल और कला अलग चीजें: एक मीडिया इवेंट के दौरान पाक कलाकारों के बैन पर सवाल पूछे जाने पर रणवीर ने कहा कि बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि खेल और कला को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कलाकार और खिलाड़ी होने के चलते हम वैसा बलिदान नहीं कर सकते, जैसा हमारे जवान करते हैं। खेल और कला अलग चीजें हैं। इनकी सीमाएं भी अलग होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे में अगर किसी भी जवान की मां (घरवालों) को ऐसा लगता कि पाकिस्तानी कलाकारों के साथ नहीं जुड़ना चाहिए तो हमें इसे फॉलो करना चाहिए।

अभिनंदन एक सच्चे हीरो: अभिनंदन के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज एक अच्छा दिन है लेकिन हाल ही में हुई घटनाओं को हमें नहीं भूलना चाहिए। अभिनंदन सच्चे हीरो हैं। जैसी परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया है वैसा एक सच्चा हीरो ही कर सकता है। अभिनंदन का स्वागत करते हुए उन्होंने ट्विटर पर भी लिखा था कि आपकी वीरता सर आंखों पर, आप पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। जय हिंद।

Welcome home Abhinandan! आपकी वीरता सर आँखों पर! Inspiration to our whole nation . Jai Hind 🇮🇳✊