Simmba Movie Live Update: मारे खुशी के थिएटर में ही नाचने लगे रणवीर, 'आंख मारे...' गाने पर किया डांस तो काफी देर तक बजती रहीं सीटियां : Video

। (Ranveer Singh) और सारा अली खान (Sara Ali Khan) की मोस्टअवेटेड मूवी 'सिम्बा' (Simmba) रिलीज हो चुकी है। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म 2015 में आई जूनियर एनटीआर की तेलुगु फिल्म 'टेम्पर' (Temper) का रीमेक है। फिल्म में (Ranveer Singh) ने एक भ्रष्ट पुलिसवाले का रोल प्ले किया है, जो बाद में माफिया के खिलाफ ही लड़ता है। इसी बीच रणवीर (Ranveer Singh) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें रणवीर (Ranveer Singh) मारे खुशी के थिएटर के अंदर ही नाचने लगते हैं। पर्दे पर उनकी ही फिल्म 'सिम्बा' का गाना बज रहा है और रणवीर 'आंख मारे' पर जमकर डांस करते दिख रहे हैं। रणवीर का डांस देख लोग सीटियां बजा रहे हैं। दीपिका से अक्षय तक सबने की सिम्बा की तारीफ...



की पत्नी ने सिम्बा को ब्लॉकबस्टर मूवी बताया है। फिल्म देखने के बाद दीपिका काफी खुश नजर आईं और कहा कि मुझे रणवीर और रोहित शेट्टी पर गर्व है। वहीं ने भी फिल्म की रिलीज से एक दिन पहले ट्वीट करते हुए लिखा- "आला रे आला सिम्बा आला...यह फिल्म बॉक्सऑफिस पर धमाल मचाएगी। , रोहित शेट्टी और को ऑल द बेस्ट।'' बता दें कि सिम्बा में रोमांस, एक्शन, थ्रिलर, ड्रामा दर्शकों को सबकुछ मिलेगा।



2 घंटे 39 मिनट की फिल्म...

सिम्बा की टोटल लेंथ 159 मिनट (2 घंटे 39 मिनट) है। पद्मावत की रिलीज के करीब 11 महीने बाद रणवीर की इस साल की यह दूसरी फिल्म है। इतना ही नहीं से शादी के बाद यह उनकी पहली फिल्म है। फिल्म में 90 के दशक के फेमस गाने 'आंख मारे' और नुसरत फतेह अली खान की कव्वाली- 'तेरे बिन नईं लगदा दिल' का रीमेक भी नजर आएगा।



4 हजार स्क्रीन्स पर रिलीज हुई सिम्बा...

सिम्बा का बजट करीब 80 करोड़ के आसपास है। इसे 4000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। फिल्म में पहली बार और सारा अली खान की जोड़ी नजर आ रही है। इनके अलावा , आशुतोष राणा भी हैं। वहीं और कैमियो रोल में नजर आएंगे।

माधवन की जगह ने ली...

फिल्म में वाला रोल पहले आर माधवन कर रहे थे। लेकिन शोल्डर सर्जरी के कारण उन्हें फिल्म छोड़नी पड़ी और उनकी जगह ने ली। वहीं पहली बार पुलिस ऑफिसर बने रणवीर को ध्यान में रखकर ही रोहित फिल्म का लाइनअप किया था। बकौल रोहित अगर रणवीर को बदलना पड़ता तो उन्हें पूरी कहानी ही बदलनी पड़ती।

यहां देखें ट्वीट...

Remember my tweet when I saw the Simmba trailer? I had said, it has BLOCKBUSTER written all over it. After watching the film, I repeat, Rohit Shetty’s Simmba has BLOCKBUSTER written all over it! @karanjohar @RanveerOfficial @SaraaliKKhan @RohitShetty_FC