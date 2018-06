फिल्म 'आशिकी' से जबरदस्त फेमस हुए राहुल राय अब फिल्मों में वापसी करने जा रहे हैं। वह इन दिनों डायरेक्टर तनवीर अहमद की फिल्म 'नाइट एंड फॉग' की शूटिंग के सिलसिले में जैसलमेर में हैं। इस फिल्म के सेट से उनकी एक तस्वीर सामने आई है जिसमें वह थककर आराम फरमाते दिख रहे हैं। तस्वीर देखकर ये यकीन करना मुश्किल है कि ये हैं क्योंकि इसमें वह बिलकुल बदले हुए नजर आ रहे हैं।

इस फिल्म के अलावा वह फिल्म वेलकम टू रशिया में एक पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में भी नजर आएंगे। इस फिल्म को नितिन गुप्ता डायरेक्ट करेंगे। 1990 में रिलीज़ हुई 'आशिकी' से उन्हें जबरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल हुई थी लेकिन उसके बाद उनका करियर खास परवान नहीं चढ़ा। 2007 में विनर बनने के बाद वह थोड़ा लाइमलाइट में आए लेकिन फिर गायब हो गए।

इसके बाद वह 9 सालों के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए और लौटने के बाद फिर बॉलीवुड में कमबैक की कोशिश की। उन्होंने टू बी और नॉट टू बी फिल्म में काम किया जो कि 2015 में रिलीज़ हुई थी। इसके बाद उन्होंने से अभिभूत होकर भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन की थी। लेकिन अब वह दोबारा फिल्मों में कदम रखने जा रहे हैं।

जब 21 प्रोड्यूसरों के पैसे लौटाए...

आशिकी 6 माह तक हाउसफुल चलती रही, लेकिन इसका फायदा मुझे मिलता नजर नहीं आ रहा था। मैं परेशान होकर महेश भट्ट के पास पहुंचा। उन्होंने कहा कि लोग देख रहे हैं अभी तुम्हें। वे ये जानना चाह रहे हैं कि तुम्हें कैसे प्रेजेन्ट किया जाए। हुआ भी ऐसा ही। 6 माह बाद मेरे पास लगातार फिल्मों के ऑफर आने लगे। महज 11 दिनों में 47 फिल्में साइन कर ली। एक दिन में तीन-तीन फिल्मों की शूटिंग करता था। बाद में मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत सी फिल्में साइन कर ली, लेकिन एक साथ करना काफी मुश्किल है। इसके बाद मैंने 21 प्रोड्यूसरों के पैसे वापस कर दिए।

बिग बॉस सीजन वन के विनर रहे राहुल राय

2007 में बिग-बॉस सीजन-1 के विनर रहे। राहुल सी-ग्रेड फिल्म 'Her Story' में भी काम कर चुके हैं। राहुल ने इससे पहले कई बॉलीवुड मूवीज में काम किया है। इनमें सपने साजन के, पहला नशा, गुमराह, भूकंप, हंसते-खेलते, नसीब, अचानक फिर कभी, नॉटी ब्वॉय और क्राइम पार्टनर जैसी फिल्मों में काम किया है।

आखिरी बार इस फिल्म में दिखे राहुल...

राहुल राय को आखिरी बार 2015 में आई फिल्म '2B or not to B' में देखा गया था। इससे पहले वो 2010 में आई शॉर्ट फिल्म 'अदा अ वे ऑफ लाइफ' में नजर आए थे।