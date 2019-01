शिल्पा शेट्टी ने जयपुर में सेलिब्रेट किया 70वां गणतंत्र दिवस, तिरंगा फहराकर गाया जन-गण-मन, रिकॉर्डर पर बीच में ही अटका राष्ट्रगान लेकिन शिल्पा ने गाया पूरा, धर्मेंद्र-हेमा से सलमान-कपिल ने भी मनाया रिपब्लिक डे

मुंबई. आज देश में सब 70वें गणतंत्र दिवस (Republic Day 2019) का जश्म मना रहा है तो भला बॉलीवुड कैसे पीछे रह सकता है। बॉलीवुड सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर अपने फैन्स रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं दीं। शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) गणतंत्र दिवस के मौके पर खासतौर पर जयपुर एक इवेंट अटेंड करने पहुंची। इवेंट में शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) ने तिरंगा फहराया और तिरंगे को सैल्यूट कर जन-गण-मन गया। खास बात ये थी कि झंडा फरहाने बाद बैकग्राउंड में टेप रिकॉर्डर पर जन-गण-मन (national anthem jana gana mana) चल रहा था जो कि बीच में ही अटक गया लेकिन शिल्पा ने इसे अधूरा नहीं छोड़ा। शिल्पा शेट्टी ने इस दौरान पूरा राष्ट्रगान गाया। इधर करीना कपूर (Kareena Kapoor) ने बेटे तैमूर (Taimur) और पति सैफ अली खान(Sif Ali Khan) के साथ मुंबई में ही रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन किया। पापा सैफ के कंधों पर बैठकर तैमूर ने तिरंगा फहराया वहीं पूरे टाइम करीना साथ रहीं। इन सेलेब्स ने भी दीं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं...



गणतंत्र दिवस के मौके पर सलमान खान (Salman Khan) ने अपनी फिल्म 'भारत' (Bharat) के नेवी लुक वाली फोटो शेयर कर फैन्स को विश किया। वहीं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने भी अपने अंदाज में सोशल मीडिया पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। इसी बीच अजय देवगन ने एक खास सलाह देते हुए लिखा, "देश के संविधान का पालन हम सब का कर्त्तव्य है। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।" वहीं 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' के स्टार विक्की कौशल ने तिरंगा फहराते हुए एक फोटो शेयर करते हुए लिखा- "झंडा ऊंचा रहे हमारा।" विक्की शाम को वाघा बॉर्डर पर देश के जवानों के साथ रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन करेंगे। इस दौरान को-स्टार यामी गौतम भी उनके साथ होगी। जॉन अब्राहम ने भी एक फोटो शेयर करते हुए लिखा- "इस देश की संस्कृति दिलों में और अपने लोगों की आत्मा में बसती है। आइए हम अपने झंडे को ऊँचा रखने का प्रयास करें और हम जहां भी हों, प्रेम और आनंद फैलाएं। टीम #BatlaHouse की ओर से सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!" कॉमेडियन कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी, उर्वाशी रौतेला, आर माधवन जैसे कई स्टार्स ने गणतंत्र दिवस पर देशवासियों को बधाई दी।



Woke up at the crack of dawn and went hiking with the family, high on the #RepublicDay spirit.

