बॉलीवुड डेस्क. मुंबई में देश का संभवत: पहला एलबीजीटीक्यू ART (एंटी रेक्टोवायरल थैरेपी) सेंटर और मेडिकल क्लिनिक शुरू हुआ है। जो कम्युनिटी सेंटर की शक्ल लेगा। यह मुंबई के एक ट्रस्ट का इनिशिएटिव है। इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए रिचा चड्ढा ने हाथ आगे बढ़ाए हैं। उन्होंने कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन किया।

मिलेगा स्पेशल ट्रीटमेंट : इस सेंटर में समाज के हाशिए पर जीने को मजबूर एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों की ट्रीटमेंट और केयर की सुविधाएं होंगी। यह सब मुंबई के एड्स जिला कंट्रोल सोसायटी और एफएचआई 360 के साथ मिलकर किया जाएगा। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट है।

सेक्शन 377 के सपोर्ट में थी रिचा : रिचा चड्ढा के करीबियों ने बताया कि वे चूंकि इस कम्युनिटी के हक को लेकर काफी मुखर रही हैं। सेक्शन 377 को स्क्रैप करने को लेकर रिचा काफी सक्रिय रही हैं। तभी जब कम्युनिटी सेंटर की मदद के लिए आगे आने की बात उठी तो रिचा उस काम से नहीं झिझकीं।

मेडिकल क्लिनिक में उस कम्युनिटी से जुड़े लोगों को मुफ्त में मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की सुविधा होगी। वहां एड्स की ट्रीटमेंट के लिए फ्री में दवाइयां उपलब्ध होंगी।

