Dainik Bhaskar Aug 04, 2019, 12:25 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. पिछले साल अक्टूबर के महीने में ऋषि कपूर कैंसर के इलाज के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे थे। 10 महीने काम और देश से दूर रहने के बाद अब एक्टर पूरी तरह से ठीक होकर वतन वापसी करने वाले हैं। हाल ही में एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा- 'मैं पूरी तरह ठीक हूं और एक बार फिर कैमरा फेस करने के लिए तैयार हूं।'

45 साल के करिअर में लिया इतना लंबा ब्रेक: ऋषि

आगे ऋषि कपूर ने कहा- मुझे अपने काम की बेहद याद आ रही है। मैं पिछले 45 सालों से काम कर रहा हूं और अपने करिअर में मैंने इतना लंबा ब्रेक कभी नहीं लिया। अब लौटने का वक्त आ गया है। इस ब्रेक के दौरान मैं पहले ज्यादा काम के लिए तैयार हो गया हूं। मेरी बैटरी अब चार्ज है और जल्द से जल्द कैमरा फेस करना चाहता हूं। बस मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि मैं एक्टिंग करना ना भूला हो। इलाज के दौरान मुझे खून चढ़ाया जाता था। उस वक्त मैं अपनी पत्नी से कहता था कि इस नए खून की वजह से मैं एक्टिंग ना भूल जाऊं। फिलहाल मुझे ये नहीं पता है कि फैंस मुझे दोबारा अपनाएंगे या नहीं।

लंबे वक्त सोशल मीडिया से रहा दूर: ऋषि

एक्टर कहते हैं, शुरू के 5 महीनें में सोशल मीडिया से दूर था। ट्वीट नहीं कर पाता था। लेकिन कुछ दिन बाद मुझे बेहतर महसूस होने लगा था और मैं सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ एक बार फिर जुड़ गया। अब पूरी तरह से ठीक हूं और कैंसर मुक्त हूं। मेरे पास आज उन लोगों को शुक्रिया कहने के शब्द नहीं हैं जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की और मुझे इतना प्यार दिया।

महीनों बाद ऋषि ने अनुपम के घर खाई थीं रोटियां

कुछ वक्त पहले ऋषि न्यूयॉर्क में अनुपम खेर के घर में रोटियों का आनंद लेते दिखाई दिए थे। ऋषि ने ट्विटर पर रोटी के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा था, 'अनुपम खेर के घर लंच पर। लंबे वक्त के बाद मुझे आटे की रोटियां खाने का मौका मिला। यह मजेदार खाना उनके फ्राईडे दद्दू ने बनाया है।' दरअसल अनुपम अपने टीवी शो न्यू एम्सटर्डम की शूटिंग के सिलसिले में यहां पहुंचे थे। इस बीच उन्होंने अपने अपार्टमेंट पर ऋषि और उनकी पत्नी नीतू सिंह को लंच के लिए न्योता भेजा था।

ऋषि कपूर का ट्वीट

At Anupam Kher’s apartment for lunch. Had the correct “aate(flour) ka phulka( Indian bread) after a while. Great food made by his man Friday Daddu pic.twitter.com/rqjo42qFFM