इस वीडियो को देख कर महेश भट्ट को पुराना किस्‍सा याद आ गया। उन्‍होंने ऋषि कपूर के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा-' यह गाना मुझे पुरानी यादों में ले गया। मुझे याद है जब मैं मास्‍को गया था तब एक रशियन कैब ड्राइवर मेरे सामने यह गीत गुनगुना रहा था। दिल को खुश कर देने वाली क्लिप। शुक्रिया।'

महेश भट्ट का ट्वीट

This song transported me into memory land. I remember a Russian cab driver humming this tune to me when I visited Moscow. Such a heart warming clip. Thank u !!! 🙌🙌🙌 https://t.co/lalqPTqQOC