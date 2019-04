बाॅलीवुड डेस्क. ऋषि कपूर को उनके दिलचस्प ट्वीट्स के लिए जाना जाता है। इन दिनों वे अमेरिका में एक अनजान बीमारी का इलाज करवा रहे हैं। लेकिन अक्सर वे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं। ऋषि का लेटेस्ट ट्वीट टीम इंडिया के क्रिकेटरों पर किया गया है। जिनको लेकर ऋषि ने पूछा है - हमारे ज्यादातर खिलाड़ी दाढ़ी क्यों रखते हैं।

Don’t take this picture as a reference point but why do most of our cricket players sport full facial hair(beards)? All Samson’s?(remember he had his strength in his hair) Surely they look smart and dashing without it. Just an observation! pic.twitter.com/QMLuQ0zikw

ऋषि ने भारतीय टीम के विश्व कप स्क्वाॅड के खिलाड़ियों की फोटो एक स्क्रीनशॉट के साथ शेयर की है। उन्होंने लिखा- इस फोटो को रेफरेंस के तौर पर नहीं लेते हैं। लेकिन हमारे अधिकांश क्रिकेट खिलाड़ी पूरे चेहरे (दाढ़ी) को बालों से ढंककर क्यों खेलते हैं? सभी सैमसन हैं? (याद रखें कि उनके बालों में उनकी ताकत थी) निश्चित रूप से वे इसके बिना स्मार्ट और डैशिंग दिखते हैं। यह बस एक अवलोकन है।

इन प्लेयर्स के लिए पूछा सवाल : जो फोटो ऋषि कपूर ने शेयर की है उसमें टीम के कप्तान विराट कोहली, उप कप्तान रोहित शर्मा से लेकर शिखर धवन, दिनेश कार्तिक, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह को बढ़ी हुई दाढ़ी के साथ देखा जा सकता है।

Hello all! I am taking a short leave of absence from work to go to America for some medical treatment. I urge my well wishers not to worry or unnecessarily speculate. It’s been 45 years “plus”of wear and tear at the movies. With your love and good wishes,I will be back soon!