बॉलीवुड डेस्क. ऋषि कपूर फिलहाल न्यूयॉर्क में हैं और कैंसर का इलाज करवा रहे हैं।इस बीच उन्होंने चाचा शशि कपूर के 81वें बर्थडे पर उन्हें याद किया। ऋषि ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर करते हुए दिवंगत अभिनेता को बर्थडे की बधाई दी। ये फोटो 2015 की है जब शशि कपूर को दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड मिला था। फोटो में शशि के साथ ऋषि, उनकी पत्नी नीतू सिंह, बेटा रणबीर कपूर, भतीजी करिश्मा और रेखा हैं।

उन्होंने इसके अलावा एक और फोटो शेयर की जिसमें शशि कपूर बेटे कुणाल कपूर,बेटी संजना कपूर और पोता-पोती के साथ हैं। इस फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा- 'शशि कपूर फैमिली के लिए गर्व से भरा पल, जब कपूर खानदान में तीसरा दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड आया। हैप्पी बर्थडे अंकल!'

What a proud moment for the Shashi Kapoor family ! Dada Sahab Phalke award for him. Third Phalke Award in the family! Happy Birthday uncle! pic.twitter.com/0et8LUVM4e

ऋषि के अलावा शबाना आजमी ने भी ट्विटर पर उन्हें याद किया। शशि की एक फोटो शेयर करते हुए वो लिखतीं हैं- 'आपकी गर्मजोशी, आपकी उदारता, आपकी मानवता हमें याद आती है।'

Shashiji .. we miss you.. your warmth your generosity your humanity .. Today would have been your 81st birthday .. pic.twitter.com/YR6ZldG1KT