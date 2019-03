इंडिया लौटते ही एक खास काम करना चाहते हैं ऋषि कपूर, नीतू ने खुद किया खुलासा- इस महीने के आखिर तक अपने घर में होंगे ऋषि

मुंबई। पिछले 5 महीने से अमेरिका में अपना इलाज करा रहे जल्द ही भारत लौटने वाले हैं। इस बात का खुलासा उनकी पत्नी नीतू कपूर ने सोशल मीडिया पर किया है। नीतू ने ऋषि कपूर की बहनों और भांजी के साथ एक फोटो शेयर करते हुए लिखा- will soon be on the same flight back. उम्मीद है कि ऋषि कपूर इस महीने के आखिर तक भारत आ जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत आने के बाद ऋषि कपूर सबसे पहले जो काम करना चाहते हैं, वो है रणबीर और आलिया की शादी। ऋषि चाहते हैं कि दोनों जल्द से जल्द शादी कर लें। अप्रैल में पंडित से मिलकर शादी की तारीख तय करेगी कपूर-भट्ट फैमिली...



मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऋषि कपूर के घर आते ही रणबीर और आलिया की फैमिली साथ मिलकर पंडित से बातचीत करेंगे। इसके बाद रणबीर-आलिया की शादी के लिए शुभ मुहुर्त और तारीख फाइनल की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कपूर और भट्ट फैमिली अप्रैल में पंडित से मुलाकात कर सकती है। वैसे, प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो रणबीर-आलिया फिलहाल अपनी अपकमिंग मूवी 'ब्रह्मास्त्र' के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। हाल ही में कुंभ ( ) में फिल्म का फर्स्ट पोस्टर जारी किया गया है। इससे पहले में आकाश अंबानी और श्लोका मेहता की प्री-वेडिंग सेरेमनी में भी आलिया और रणबीर साथ नजर आए थे।



रणबीर से कहता हूं हमको भी जल्दी दादा-दादी बनाओ...

जुलाई, 2018 में ऋषि कपूर ने कहा था- ''मैं जब भी रणबीर को शादी करने और सेटल हो जाने की बात कहता हूं तो वह भाग जाता है। मेरी भी तमन्ना है कि मैं और नीतू अब जल्दी से दादा-दादी बन जाएं और अपने पोते-पोतियों को देखें। एक पिता होने के नाते मुझे हर वक्त उसकी चिंता रहती हैं। मैं उससे कहता हूं 36 साल के हो गए हो, हर वक्त बस काम में डूबे रहते हो।'' बता दें कि रणबीर और आलिया की नजदीकियां फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' की शूटिंग के दौरान बढ़ी थीं। कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू के दौरान जब रणबीर से उनके स्टेटस के बारे में पूछा गया था तो उनका कहना था- ''मैं सिंगल नहीं हूं और मैं कभी सिंगल हो ही नहीं सकता।'' इसके बाद ये पूछे जाने पर कि क्या वो को डेट कर रहे हैं, रणबीर ने मजाकिया अंदाज में कहा 'मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए 'राजी' नहीं हूं'।



मां के अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंच पाए थे ऋषि कपूर...

ऋषि कपूर 29 सितंबर को अमेरिका के लिए रवाना हुए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा था, "सभी को हैलो, किसी चीज का इलाज कराने के लिए अमेरिका जा रहा हूं। मैं अपने चाहने वालों से ये गुजारिश करता हूं कि वो किसी तरह का बेमतलब कयास न लगाएं। मुझे फिल्मों में काम करते हुए 45 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। आप सभी के प्यार और दुआओं की बदौलत मैं जल्द ही लौटकर आऊंगा।" इसके दो दिन बाद यानी 1 अक्टूबर को उनकी 87 साल की मां कृष्णा का निधन हुआ। लेकिन न तो ऋषि अंतिम संस्कार में पहुंचे और न ही उनकी पत्नी और बेटा यहां दिखाई दिए।