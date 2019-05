Dainik Bhaskar May 28, 2019, 12:14 PM IST

एयरपोर्ट पर इमरजेंसी पब्लिक एग्जिट गेट पर लगा था लॉक

पॉवर कट के बाद एलिवेटर में फंस गए यात्री, एग्जिट गेट भी था बंद

हैदराबाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने रितेश को दिया जवाब-मामूली तकनीकी गड़बड़ी थी

बॉलीवुड डेस्क. रितेश देशमुख ने हाल ही में हैदराबाद एयरपोर्ट लाउंज का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया जिसमें उन्होंने अनहोनी की आशंका जताई। रितेश ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा,तो हम हैदराबाद एयरपोर्ट लाउंज पर हैं, अचानक पॉवर सप्लाई बंद हो गया, अंदर और बाहर जाने के लिए सिर्फ एलिवेटर का ही ऑप्शन है और वह भी पॉवर कट के कारण बंद है। वहीं एग्जिट डोर पर भी ताले के साथ चेन बांधी गई है। (ट्रेजडी होने का इंतजार किया जा रहा है)'

So we were at the Hyderabad Airport Lounge - suddenly the power goes off- the way in & out is an elevator that shuts down. The only exit door is locked in a chain (Incase of FIRE🔥 it’s a tragedy waiting to happen)- pic.twitter.com/jO3TQhVlQG — Riteish Deshmukh (@Riteishd) May 27, 2019

एक और वीडियो को ट्वीट करते हुए रितेश ने लिखा- 'भले ही यात्रियों की फ्लाइट छूट जाए लेकिन सुरक्षा कर्मी ने दरवाजा नहीं खोला। हैदराबाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ध्यान दें, इमरजेंसी में पब्लिक एग्जिट को लॉक नहीं किया जा सकता।'

Security personnel refuses to give permission to open the door at the cost of passengers missing thief flight.wake up Hyderabad airport Authority- public exits can’t be locked Incase of emergencies pic.twitter.com/JkdzpkX9uk — Riteish Deshmukh (@Riteishd) May 27, 2019

हैदराबाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दिया जवाब:

हैदराबाद एयरपोर्ट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की ओर से रितेश को इस मामले पर जवाब मिला। हैदराबाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपनी सफाई में लिखा- 'असुविधा के लिए हमें खेद है। यह एक मामूली तकनीकी गड़बड़ी थी जिसे तुरंत ठीक कर लिया गया। एयरपोर्ट टर्मिनल पर सुरक्षा का अनुपालन किया जा रहा है, इसके लिए निश्चिंत रहें। इमरजेंसी के केस में कांच के दरवाजे को तोड़ा जा सकता है। पैसेंजर की सेफ्टी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है।'