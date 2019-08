Dainik Bhaskar Aug 12, 2019, 07:28 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. महाराष्ट्र के सांगली और कोल्हापुर शहर में बाढ़ आने से जन-जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बाढ़ ने आस-पास के कई गांवों में भी तबाही मचा रखी है। ऐसे में रितेश देशमुख और उनकी पत्नी जेनेलिया डिसूजा पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने सीएम राहत कोष में 25 लाख रुपए दान किए हैं। कपल ने सोमवार को सीएम देवेंद्र फडणवीस को चेक दिया।

सीएम फडणवीस ने स्टार कपल से चेक लेते हुए ट्विटर पर फोटो शेयर करते हुए लिखा- 'रितेश और जेनेलिया देशमुख का धन्यवाद। आपने महाराष्ट्र बाढ़ पीड़ितों के लिए सीएम राहत कोष में 25 लाख रुपए दान किए हैं।'

देवेंद्र फडणवीस का ट्वीट

सीएम फडणवीस के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा- 'बीते कुछ दिनों में बाढ़ ने महाराष्ट्र समेत देश के कई शहरों में तबाही मचाई है। बाढ़ की तस्वीरें और वीडियोज काफी हैरान करने वाले हैं। जेनेलिया और मैंने सोमवार सुबह सीएम फडणवीस से मुलाकात कर देश फाउंडेशन की ओर से सीएम राहत कोष के लिए दान किया।'

रितेश देशमुख का ट्वीट

Over the past few days the floods have caused havoc in Maharashtra & other parts of the country..the visuals have been distressing and disturbing, @geneliad and myself met our Hon CM this morning and made a humble contribution towards the CM Relief Fund through ‘Desh Foundation’. https://t.co/t8XaFAuT3A — Riteish Deshmukh (@Riteishd) August 12, 2019

ऋतिक और नगमा ने की पीड़ितों के लिए का प्रर्थना

देश में बाढ़ के हालात देख ऋतिक रोशन खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने ट्विटर पर पीड़ितों के लिए दुख जाहिर करते हुए लिखा- 'देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ से हुए नुकसान को देखकर बेहद दुख हुआ। मैं प्रार्थना करता हूं कि सभी पीड़ित, जल्द ही आपदा से ऊपर उठें और पहले से अधिक मजबूत हों।'

ऋतिक रोशन का ट्वीट

Deeply grieved to see the loss caused by floods in various parts of the country. I hope and pray that all those affected, rise above the calamity soon and stand stronger than ever. — Hrithik Roshan (@iHrithik) August 12, 2019

एक्ट्रेस से पॉलीटिशियन बनीं नगमा ने भी बाढ़ पीड़ितों के लिए संवेदना जाहिर की। उन्होंने ट्वीट में लिखा- 'बाढ़ ने महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, बिहार और अन्य राज्यों में कहर बरपाया, दूसरों को बचाने और सेवा करने वाले बहादुरों ने उदाहरण पेश किया है। प्रर्थना करती हूं कि देशवासी सुरक्षित रहें।'

नगमा का ट्वीट