Dainik Bhaskar Dec 17, 2018, 07:11 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. प्रभास की मेगा बजट और बाइलिंगुअल फिल्म 'साहो' अगले साल स्वतंत्रा दिवस पर रिलीज हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो प्रभास की फिल्म साहो, अक्षय कुमार की मिशन मंगल और जॉन अब्राहम की बाटला हाउस पर भारी पड़ सकती है। ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के अनुसार इन तीनों ही फिल्मों को 2019 में 15 अगस्त के दिन रिलीज किया जा सकता है।

अगले साल शुरू होगा दूसरा शेड्यूल : साहो को सुजीथ डायरेक्ट कर रहे हैं और इसमें श्रृद्धा कपूर, जैकी श्रॉफ, चंकी पाण्डे, नील नितिन मुकेश और दूसरे स्टार काम कर रहे हैं। फिल्म का नेक्सट शेड्यूल अगले साल शुरू होने की संभावना है। अब तक मेकर्स फिल्म का पोस्टर और टीजर रिलीज कर चुके हैं।

बाहुबली के बाद प्रभास की बड़ी फिल्म : साहो का बजट 300 करोड़ रुपए के आसपास है। बाहुबली के बाद यह प्रभास की बड़ी रिलीज है। इसलिए इससे काफी उम्मीदें हैं। फिल्म हिंदी में भी रिलीज होगी और इसे अच्छी ओपनिंग मिल सकती है। हालांकि फिल्म रिलीज के लिए जितनी स्क्रीन चाहिए उतनी नहीं मिलेंगी क्योंकि उसी समय दो बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं।

A powerful true story of ordinary people with extraordinary dreams, on an unheard of mission to achieve the impossible. #MissionMangal will come alive on 15th August, 2019. See you at the theaters. @foxstarhindi