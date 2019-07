Dainik Bhaskar Jul 19, 2019, 01:51 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. बाहुबली स्टार प्रभास की एक्शन फिल्म साहो, अब 30 अगस्त को रिलीज होगी। फिल्म के मेकर्स ने ट्वीट करके इस डेट को कन्फर्म कर दिया है। इसके साथ उन्होंने एक मैसेज भी शेयर किया है जिसमें लिखा है- क्वालिटी और कंटेन्ट के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

No compromise on the content and quality!

The action begins in cinemas from 30th Aug. #Saaho releasing worldwide on 30.08.2019.#Prabhas @ShraddhaKapoor @NeilNMukesh @arunvijayno1 @sujeethsign @UV_Creations @itsBhushanKumar @TSeries #30thAugWithSaaho pic.twitter.com/Clne9tuiVS