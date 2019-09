विकी कौशल की हॉरर फिल्म भूत-पार्ट वन की रिलीज डेट भी बदल गई है। अब यह फिल्म अगले साल 21 फरवरी 2020 को रिलीज की जाएगी। पहले यह फिल्म 15 नवम्बर को रिलीज होने वाली थी। विकी की इस फिल्म का क्लैश अब अनुराग बासु की बेनाम फिल्म और अमिताभ बच्चन की फिल्म 'चेहरे' से होगा।

The tides have changed!!! Even FEAR needs precision! And for that we need the time to scare you sufficiently and efficiently! #BHOOT has a new date !! The 21st of FEBRUARY 2020 ! SEA you then and try and help @vickykaushal09 escape this haunted ship! And some further news ...... pic.twitter.com/iXTsiEuJcW