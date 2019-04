सलमान खान ने बताया, कैसे आईं उनकी जिंदगी में कैटरीना कैफ, बोले- 'और फिर हमारी जिंदगी में आईं 'मैडम सर'

. की अपकमिंग फिल्म 'भारत' का तीसरा पोस्टर जारी किया जा चुका है। इसे सलमान ने अपने पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। इस पोस्टर में उनके साथ अलग अंदाज में नजर आ रही हैं। वहीं 'दबंग खान' एक वर्कर के लुक में दिखाई दे रहे हैं। इसे शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, 'और फिर हमारी जिंदगी में आईं 'मैडम सर।' इससे पहले 'भारत' से सलमान का बूढ़े का लुक जारी जारी किया गया था। सोशल मीडिया यूजर्स कर रहे कमेंट्स...

सलमान और कटरीना कैफ के इस पोस्टर को देख सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "इन मैडम को अपनी जिंदगी क्यों नहीं बना लेते सर, मैं इनकी जगह होती तो सब छोड़ देती, ये इतनी किस्मत वाली हैं जिनसे सलमान ने प्यार किया।" इसके साथ ही दूसरे यूजर ने लिखा, "काश सही हो और सही में कटरीना लाइफ में आ जाएं।"

'भारत' के लिए सलमान की पहली पसंद प्रियंका चोपड़ा थीं

फिल्म 'भारत' के लिए सलमान की पहली पसंद प्रियंका चोपड़ा थीं और उन्हें फिल्म में उनके अपोजिट कास्ट भी किया गया था। लेकिन बाद में एक्ट्रेस ने काम करने से इनकार कर दिया था। जिससे सलमान काफी नाराज हुए थे। इसके बाद फिल्म मेकर्स को कैटरीना का नाम 'भाईजान' ने ही रिकमेंड किया था। उस वक्त ऐसा कहा रहा था कि प्रियंका ने निक जोनस से शादी करने के चलते फिल्म में काम करने से मना कर दिया था।

View this post on Instagram

Aur phir humare zindagi mein aayi 'Madam Sir'😉 @katrinakaif #BharatKaJunoon @bharat_thefilm @aliabbaszafar @atulreellife #BhushanKumar @tabutiful @apnabhidu @sonalikul @dishapatani @whosunilgrover @norafatehi @iaasifsheikhofficial @nikhilnamit @reellifeproduction @skfilmsofficial @tseries.official

A post shared by Salman Khan (@beingsalmankhan) on Apr 16, 2019 at 10:30pm PDT