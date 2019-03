तीनों मामा ने सेलिब्रेट किया भांजे आहिल का बर्थडे, पार्टी में अरबाज बोले- ये मेरा केक है, तो आहिल ने दबंग अंदाज में दिया मामू को जवाब: Video

मुंबई। ने बीते रोज (30 मार्च) को भांजे आहिल का बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस दौरान आहिल के तीनों मामा (सलमान, अरबाज और सोहैल) के अलावा बॉलीवुड से भी कई सेलेब्रिटी बधाई देने पहुंचे। अपने तीसरे बर्थडे पर आहिल ने एवेंजर्स थीम केक काटा। केक कटिंग सेरेमनी के दौरान बैकग्राउंड में एवेंजर्स थीम का म्यूजिक भी बज रहा था। आहिल जब केक काट रहे थे तो उनके मामू अरबाज ने उनसे कहा- ये मेरा केक है, तो इस पर आहिल ने उन्हें 'दबंग' अंदाज में जवाब दिया।



बर्थडे पर आहिल ने पापा आयुष शर्मा की गोद में बैठे-बैठे केक काटा। जब केक कट रहा था तो मामा अरबाज ने कहा- आहिल How you Like My Cake. इस पर आहिल ने कहा- No, It's My Cake. इसके बाद भी अरबाज कहते रहे कि ये मेरा केक है, तो आहिल ने दबंग अंदाज में हाथ दिखाते हुए जवाब दिया। नए स्टाइल का बर्थडे केक देखकर जहां आहिल की खुशी देखते ही बन रही थी, वहीं उनके आसपास मौजूद लोग भी काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। बता दें कि आहिल के बर्थडे पर उनके मौसा ने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी शेयर किए हैं। बर्थडे पर खान फैमिली के अलावा अरबाज की गर्लफ्रेंड जॉर्जिया एंड्रियानी भी नजर आईं।